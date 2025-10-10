逾2萬人聚台中市府國慶升旗 盧秀燕再次強調「家和萬事興」

雙十國慶日，台中市政府今天上午舉辦升旗典禮，超過2萬人參加，將市政大樓前廣場擠得水洩不通。市長盧秀燕表示，執政7年來開不了工的開工、完不了工的完工，教育文化也多有建設，相信只要團結努力，沒有衝不破的難關，「家和萬事興」。

市府昨天舉辦國慶晚會，今天上午國慶升旗。上午6時半許，已陸續有民眾前往市政大樓排隊，領取國慶禮物的紀念燈，7時15分許6000支燈具全數發完，7時40分許市政大樓外已聚集約2萬3000人。

7時50分許，升旗典禮由光華高工儀隊的表演開場，接著市府出動76名義警消，撐開1面36公尺長、24公尺寬的巨幅國旗。上午8時許盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、羅廷瑋、部分市議員與市府團隊入場唱國歌，8時5分許升旗。

盧秀燕致詞表示，7年前她剛擔任市長時，台中非常缺乏建設，很多市民告訴她，沒有市立美術館、總圖書館、國際會展中心，沒有市立醫院、長照機構，公立托兒所只有5所，親子館也只有4座，甚至連1條捷運線都沒有。

盧秀燕指出，經過市府團隊6、7年努力，市政建設迎來豐收一年，綠美圖和國際會展中心馬上就要啟用，市立老人復健綜合醫院即將開幕，公托增加到48所，親子館增加到20座，捷運綠線通車，搭乘人次突破5000萬，滿意度超過95%，藍線也在今年開工。

盧秀燕說，7年來台中繁榮宜居，人口突破286萬人，新建了10所中小學，還有5所正在新建。市府重視教育，預算占比六都第一，也推動新建學校禮堂、引進可調式課桌椅等計畫，明年還將推動班班喝鮮乳；市府也推展運動風氣，今年一口氣開幕3座國民暨兒童運動中心。