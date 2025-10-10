快訊

國慶大典出包！韓國瑜錯唸「賴清德講稿」皺眉喊停…背後原因曝光

車禍後急領理賠金反而吃大虧？「最佳和解時間」曝光、2建議很重要！

批韓國瑜國慶致詞「荒腔走板、貽笑國際」！ 民進黨遺憾也抗議

聽新聞
0:00 / 0:00

逾2萬人聚台中市府國慶升旗 盧秀燕再次強調「家和萬事興」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
市長盧秀燕（中）表示，執政7年來開不了工的開工、完不了工的完工，只要團結努力，沒有衝不破的難關，「家和萬事興」。記者陳敬丰／攝影
市長盧秀燕（中）表示，執政7年來開不了工的開工、完不了工的完工，只要團結努力，沒有衝不破的難關，「家和萬事興」。記者陳敬丰／攝影

雙十國慶日，台中市政府今天上午舉辦升旗典禮，超過2萬人參加，將市政大樓前廣場擠得水洩不通。市長盧秀燕表示，執政7年來開不了工的開工、完不了工的完工，教育文化也多有建設，相信只要團結努力，沒有衝不破的難關，「家和萬事興」。

市府昨天舉辦國慶晚會，今天上午國慶升旗。上午6時半許，已陸續有民眾前往市政大樓排隊，領取國慶禮物的紀念燈，7時15分許6000支燈具全數發完，7時40分許市政大樓外已聚集約2萬3000人。

7時50分許，升旗典禮由光華高工儀隊的表演開場，接著市府出動76名義警消，撐開1面36公尺長、24公尺寬的巨幅國旗。上午8時許盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、羅廷瑋、部分市議員與市府團隊入場唱國歌，8時5分許升旗。

盧秀燕致詞表示，7年前她剛擔任市長時，台中非常缺乏建設，很多市民告訴她，沒有市立美術館、總圖書館、國際會展中心，沒有市立醫院、長照機構，公立托兒所只有5所，親子館也只有4座，甚至連1條捷運線都沒有。

盧秀燕指出，經過市府團隊6、7年努力，市政建設迎來豐收一年，綠美圖和國際會展中心馬上就要啟用，市立老人復健綜合醫院即將開幕，公托增加到48所，親子館增加到20座，捷運綠線通車，搭乘人次突破5000萬，滿意度超過95%，藍線也在今年開工。

盧秀燕說，7年來台中繁榮宜居，人口突破286萬人，新建了10所中小學，還有5所正在新建。市府重視教育，預算占比六都第一，也推動新建學校禮堂、引進可調式課桌椅等計畫，明年還將推動班班喝鮮乳；市府也推展運動風氣，今年一口氣開幕3座國民暨兒童運動中心。

盧秀燕強調，儘管台中這幾年經濟繁榮，但國際情勢變化，包含關稅風暴與區域戰爭，國家與城市面臨衝擊；她會「留在家」陪工商界與市民度過難關，也堅信團結努力能衝破難關，正如昨天在國慶晚會致詞所說，家和萬事興，唯有團結國人，中華民國才能萬世開太平。

台中市政府舉辦國慶升旗，現場湧入2萬3000人，市府也展開36公尺長、24公尺寬的巨幅國旗。圖／台中市政府提供
台中市政府舉辦國慶升旗，現場湧入2萬3000人，市府也展開36公尺長、24公尺寬的巨幅國旗。圖／台中市政府提供
盧秀燕參加國慶升旗典禮，向國旗敬禮。圖／台中市政府提供
盧秀燕參加國慶升旗典禮，向國旗敬禮。圖／台中市政府提供
台中市政府今天上午8時5分許完成國慶升旗。記者陳敬丰／攝影
台中市政府今天上午8時5分許完成國慶升旗。記者陳敬丰／攝影

國慶

延伸閱讀

越夜越嗨！台中國慶晚會玖壹壹、血肉果汁機壓軸 盧秀燕也跳起來

影／出席國慶晚會 盧秀燕：團結台灣不分你我

出席國慶晚會 賴總統：堅定捍衛中華民國、優先守護台灣

去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

相關新聞

慶籌會突槌 韓國瑜錯唸賴清德講稿皺眉喊停

今是114年國慶日大典，賴清德總統稍早以「變局中奮起的新台灣」為題發表談話後，司儀請國慶大會主席、立法院長韓國瑜接續時，...

賴總統國慶演說未提互不隸屬 學者：不打抗中牌恐因支持率降低

總統賴清德今天發表國慶演說，在兩岸議題上，未觸及互不隸屬，而是重申期待中國體現大國責任，停止扭曲聯大2758號決議、放棄...

賴清德提中華民國2次、台灣51次 游淑慧諷：做台灣國父夢

今天是中華民國114年國慶，賴清德總統上午發表國慶演說，台北市議員游淑慧指出，賴清德今天提到中華民國2次、提到台灣51次...

路透：賴總統國慶演說將宣布「台灣鐵穹」 整合國內外設備迎多重攻擊

路透引述4位知情人士報導，賴清德總統10日發表國慶日演說時，預計將宣布一項新的先進「全域」防空系統，以強化對中國大陸的防...

民眾黨：盼今年總統國慶文告不再是作文大賽的名詞

賴清德總統今上午出席114年國慶大會，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。民眾黨立院黨團表示，去年賴總統國慶文告是「團...

賴總統國慶文告提「實力換和平」 蕭旭岑：放棄兩岸和解

賴清德總統今在國慶大會中，以「變局中奮起的新台灣」為題發表談話。針對賴總統的國慶談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。