批韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際 民進黨遺憾也抗議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際，要表達遺憾和抗議。記者陳正興／攝影
民進黨今天表示，韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際，要表達遺憾和抗議。記者陳正興／攝影

民進黨發言人吳崢今天表示，立法院長韓國瑜於今天國慶典禮演說，以多則不實資訊，包括已經進入司法偵查的廢土弊案、國家能源政策，並將關稅談判與國安挑戰胡亂解讀等，這是第一次國會議長在主持國慶大會時有這樣失態言行，不僅貽笑國際，更有失身為立法院長格局，民進黨除了表示遺憾，更對韓國瑜此番不當言行表達可恥和抗議。

吳崢指出，今天是中華民國114年國慶日，本應是全體國人、海內外同胞團結一致，共同為國家慶賀的日子。沒想到，身為國慶典禮主辦者的立法院長韓國瑜，卻在致詞中夾帶政治攻擊，甚至呼應近來在野陣營及網路側翼對當前台灣局勢的不實指控，更拿馬太鞍溪堰塞湖災情對國內政情做不當比喻，不僅是在消費他口中的「鏟子超人」志工的善舉，更是對目前尚在災區重建家園的所有災民以及志工、國軍、警消極大的不敬。 

吳崢說，韓國瑜現在最該做的，就是與中央執政團隊一同合作盡速恢復災區復原，一同成為救災志工的一份子，而不是成為那個不斷誤觸災害警報的謠言製造者，讓國人陷入恐慌。 

吳崢批評，韓國瑜荒腔走板的言行早已不是第一次，這一年多來他身為國會議長，屢屢違反議事慣例，掩護在野黨在國會強渡違憲法律，更違反國會議長中立，多次參與政黨活動甚至發表不當言論。 

吳崢表示，賴清德在823罷免投票結束的記者會中，即向國人揭示，期盼後續的行政、立法互動，能在堅定守護國家利益的共識下，進行朝野更多對話，不分黨派，共同守護台灣，推動福國利民政策；然而韓國瑜在國慶大典如此荒腔走板的言行，甚至持續針對執政團隊的攻擊，不禁要問，難道這就是國民黨以及在野陣營接下來要持續讓台灣內耗、政黨惡鬥的訊息嗎？相信台灣國人不會樂見，更不是台灣民主政治之福。

國慶

