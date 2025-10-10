賴總統國慶演說 黨政人士分析：鋪陳團結台灣公民覺醒

總統賴清德今年的國慶談話引述台灣民主先驅蔡培火名言，擴充為「台灣是全體台灣人的台灣」；並以「台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大啊」，描繪「鏟子超人」事蹟。黨政人士分析，總統意在強調團結台灣，也肯定公民覺醒與愛台灣的熱情會不斷傳遞。

國慶大會上午在總統府前廣場舉行，今年國慶主題為「中華民國生日快樂」，象徵國家在動盪世局中屹立不搖、單純美好、平實幸福。

黨政人士表示，賴總統今年的國慶談話，引述蔡培火的名言「台灣是台灣人的台灣」。包括作家楊双子去年獲得「美國國家圖書獎」時，也向全世界說出這句話。總統去年出訪南太平洋友邦，也在帛琉以此句總結出訪成果。

這名人士說，總統國慶演說一開始，就以台灣解嚴天數終於超越戒嚴天數破題，凸顯台灣有別於中國的民主體制，再進一步指出「歷經千辛萬苦所打造的民主台灣，正是台澎金馬2300萬人在這個世界最明確的定位」。面對中國近年來不斷扭曲聯合國第2758號決議、二戰歷史文件，宣稱台灣屬於中國，美國在台協會（AIT）、美國國務院罕見公開指陳北京論述錯誤，無論2758號決議或二戰歷史文件，均未涉及台灣歸屬。總統藉此表明，台灣主權屬於2300萬人民。

黨政人士提到，「台灣是台灣人的台灣」，是1920年7月「台灣青年」第四號，蔡培火在「我島與我等」一文率先使用，這是啟發台灣人意識非常重要的金句，百餘年來不斷被引述。

作家楊双子2024年11月領取「美國國家圖書獎」時就說，台灣人在百年前對日本人說出「台灣是台灣人的台灣」這句話，百年後也對中國人說同樣的一句話。

黨政人士指出，總統將「台灣是台灣人的台灣」進一步擴充為「台灣是全體台灣人的台灣」，一方面呼應去年520就職演說，談及「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」。

另一方面，黨政人士表示，可追溯到民進黨2004年「族群多元國家一體決議文」，台灣主體性是由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人，每個人國家認同不一樣，形成過程亦不相同，但只要認同這片土地，就是台灣這片土地的主人的概念。

黨政人士指出，在這片土地生活，形成不同的國家認同，不管是認同中華民國、台灣、中華民國台灣，都應該尊重彼此，只要認同這片土地就是台灣人，台灣主權屬於台澎金馬2300萬人，總統意在強調團結台灣。

黨政人士說，演講最後，總統肯定「鏟子超人」發起世界上絕無僅有全民運動，「台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大啊！」這是民主前輩鄭南榕引用聶魯達詩句「如果我必須死一千次，我只願死在那裡，如果我必須生一千次，我只願生在那裡，我那小小多山的國家。」

黨政人士說，近年來因台灣民主與主權受到強烈威脅，這句話再次被台灣公民運動參與者引述而風行，總統藉此勉勵所有台灣人，公民的覺醒與愛台灣的熱情，會不斷傳遞下去。