歷來規模最大！巴拉圭國會代表團訪台 深化台巴醫療合作

巴拉圭眾議院議長拉托雷率18人國會代表團，應邀來台出席雙十國慶慶典，是巴拉圭歷來規模最大國會出訪團，會前專程參訪台北榮民總醫院，顯示對台灣醫療實力與合作的高度重視。

巴拉圭共和國眾議院議長拉托雷（Raúl Luis LatorreMartínez，另譯：拉多雷）應邀於7日至11日，率代表團共18人來台，出席雙十國慶慶典。

巴拉圭國會代表團昨天專程參訪台北榮民總醫院，由台北榮總副院長李偉強代表接待。李偉強指出，台北榮總自1958年創院以來已67年，與台巴自1957年建交的68年邦誼相互輝映。

巴拉圭共和國眾議院議長拉托雷（Raúl Luis Latorre Martínez，另譯：拉多雷）（右）9日率團參訪台北榮民總醫院，與台北榮總副院長李偉強（左）開心合影。（台北榮總提供）中央社

李偉強特別展示一面由巴拉圭傳統「蜘蛛繡」製成的中華民國國旗，這是他去年訪巴時獲贈的禮物，象徵兩國長久情誼。他回憶，當時參訪多家導入台灣病歷與掛號系統的醫療機構，顯示雙方在醫療資訊化的合作成果豐碩。

拉托雷致詞時分享，他對台北榮總的智慧醫療印象深刻，特別讚賞AI在影像診斷與臨床流程的應用，展現科技如何有效提升醫療品質與效率。他並感謝台灣政府及台北榮總，長期協助巴拉圭推動公共衛生與醫療資訊化，期盼未來能持續深化合作。

活動當天也啟用中文與西班牙文AI即時口譯系統，外賓對翻譯準確度與即時性深感驚豔。李偉強表示，台北榮總在癌症精準治療與重粒子放射治療已達國際水準，未來將配合政府政策，持續深化與巴拉圭的醫療與公共衛生合作，推動專業人員交流與智慧醫療經驗分享，為兩國人民健康福祉開創新頁。