國慶聲明 民眾黨：堅持揭弊不畏打壓 持續把真相攤陽光下

今是中華民國114年國慶日，民眾黨發四點堅持，包括團結向前，與民同行；改革不止步，執政監督與國會成績；迎向挑戰，從分裂走向共榮；聯合政府，讓國家走得更遠。民眾黨說，民進黨長期執政下，檢調與綠媒為弊案設下斷點，甚至淪打手，「我們將不畏打壓，持續把真相攤在陽光下。」

針對改革不止步部分，民眾黨表示，2025年民眾黨以具體行動兌現對人民的承諾，展現建設性的在野力量，不為反對而反對，而是透過法案推動與嚴格監督，讓台灣社會更加進步。司法改革方面，將持續推動重建人民對司法的信任；民生立法上，4月三讀通過「紀念日及節日實施條例」等。

民眾黨指出，國會監督部分，堅持揭弊、嚴格把關，推動成立立法院「國家發展基金調查委員會」，揭露國發基金投資決策缺失；揭發國策顧問陳國欽涉百億國防採購弊案、中科院標案機密外流事件；考察興達電廠，揭穿台電無操作許可違法啟用老舊燃煤機組；並持續追查就業安定基金與綠能光電的弊案。

民眾黨表示，民進黨長期執政下，檢調與綠媒屢屢為弊案設下斷點，甚至淪為政黨打手，民眾黨將不畏打壓，持續把真相攤在陽光下，堅持用行動回應人民期待，為台灣建構更公平、透明、進步的未來。

民眾黨表示，去年國慶賴總統演說的主軸是「團結台灣，共圓夢想」，這一年來卻發起大罷免，無差別式清算在野黨，挑起社會的分裂與仇恨。民眾黨除了積極動員投入聲援國民黨立委對抗大罷免，成功阻止賴清德殲滅國會在野黨走向獨裁的企圖。在民生經濟相關的議題下，更積極透過在野合作，為台灣人民謀福利。

至於聯合政府，民眾黨表示，未來唯有建立跨黨派的聯合政府，才能阻止少數政府的傲慢濫權，修復被40％少數政府弄得四分五裂的台灣社會，讓民主深化、讓政治回到解決人民問題的正軌。