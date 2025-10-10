賴總統揭增國防預算三大目標 加速打造「台灣之盾」

賴清德總統10日出席國慶大會，他揭示，明年度國防支出增加，按照北約標準，將超過GDP百分之3，以達成三大目標。第一，加速打造「台灣之盾」（T-Dome）；第二，加強引進、結合高科技及AI技術；第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作。

賴總統於國慶大會以「變局中 奮起的新台灣」為題發表演說。

賴總統表示，今年是台灣民主化歷史性的一年，就在上個月、9月10日，迎來了歷史性的一刻，台灣解除戒嚴天數，正式超越了令人窒息的戒嚴統治天數，這象徵著台灣徹底揮別威權體制的陰霾，迎向民主和充滿希望的未來。

賴總統提到，歷經千辛萬苦所打造的「民主台灣」，正是台澎金馬2,300萬人在這個世界最明確的定位。台灣是亞洲的民主燈塔，對仍然在威權統治下，生活在黑暗中的每一個人，永遠傳遞著希望的光芒。

賴總統說，今年也是二戰終戰80週年。二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前，威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。

他表達，民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

賴總統強調，期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。回顧二戰期間，人們都經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。

賴總統提及，二戰結果也告訴人們，「侵略必敗，團結必勝」，和平必須靠實力。他要向國人和國際社會宣示：今年底將提出國防特別預算；明年度國防預算，按照北約標準，將超過GDP百分之3；並且也會在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護國家的決心。

賴總統說明，國防支出的增加，並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力。透過新的國防預算，要達成三大目標：

第一，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網。

第二，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。

第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力。透過在地研發、設計、生產製造，深化本土供應鏈，台灣可以加速產業升級，強化軍備韌性、提升國防工業能量，進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈。

賴總統重申，我方有決心透過實力維護和平，也深信實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性。

他指出，過去一年，透過「總統府全社會防衛韌性委員會」的努力，凝聚了政府與民間、中央與地方更強大的力量，並整合災防與防衛，來強化軍民之間的協作能力。政府也持續加強民力訓練、能源、醫療、資通網絡、金融等韌性，全面提升對各項危機的應變能力。

賴總統強調，建構全社會防衛韌性，需要每一分力量。上個月，政府發布了最新的《台灣全民安全指引》手冊，內容涵蓋各種天災、甚至軍事侵略等極端情境的應對策略，這本手冊將逐步推廣到家家戶戶，因為唯有全民參與，自助助人，台灣才能有更強大的韌性，因應各種挑戰。