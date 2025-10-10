國慶致詞提外部挑釁、內部統戰 僑胞代表喊集結力量、信賴政府

今天是中華民國114年國慶日，全球台商總會長、僑胞代表吳光宜受邀致詞表示，面對美中貿易摩擦、供應鏈重組、中國軍事恫嚇、全球區域衝突不斷等局面，也為因應最新的台美關稅，更要推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。當今國際情勢詭譎多變，更需我國集結力量、信賴政府。

吳光宜表示，過去一年，台灣在政府堅強團隊的領航下，展現令人鼓舞的堅韌力量。2024年我過有近3年來最亮眼的經濟成長，達到年成長4.8%。展望2025年，雖然外部環境依然充滿挑戰與變數，但仍有信心能維持超過3%的穩健成長。這麼亮眼的成績源於台灣在科技及製造領域的領先及突破，AI人工智慧、5G通訊網路、半導體產業與綠色能源技術，政府及企業持續推動產業創新與升級，讓我國在全球經濟舞台上繼續閃耀。

吳光宜指出，面對美中貿易摩擦、供應鏈重組、中國持續軍事恫嚇、全球區域衝突不斷等局面，台灣會更積極深化與民主國家及夥伴的經濟合作與民主價值聯盟。為因應最新的台美關稅變局，更要推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並積極強化與歐洲各國的連結，持續提升我國產業競爭力。

吳光宜表示，最新國際評比中，台灣的經濟自由度全球排名第4，政治與公民自由指標在亞洲名列前茅，新聞自由甚至排在亞洲第1，向全世界證明我國擁有自由市場與法治保障的卓越投資環境。

「不論是面對外部持續的威脅與挑釁，還是內部滲透與統戰，我們須時刻保持警覺。」吳光宜指出，今年台灣全國上下也推動全社會防衛韌性演習，提升全民防衛意識與迅速應變能力，並透過充分整備來達成避戰，才能守護台灣的和平與穩定。

吳光宜說，他長期旅居美國，見證全球台商的合作與力量，讓台灣與世界鏈結同時，不斷提升台灣的國際形象與競爭力，爭取國際上更多支持與友誼。就像旅美僑胞近年自發性結合美國職棒大聯盟舉辦「台灣日」活動或籌組「Team Taiwan」參與主流活動，將台灣文化帶入國際體育舞台及深入主流社區，讓僑青世代及國際友人認識台灣深厚的民主及文化底蘊。

吳光宜表示，台灣土地雖不大，卻蘊含無比強大的力量，台灣人以「Taiwan is Helping」的身影出現在世界各個角落，展現堅強且溫暖的力量。當今國際情勢詭譎多變，更需要我國集結力量，不分海內外、不分黨派，攜手團結，信賴政府，共同守護家園。最後謹代表全球僑胞，獻上最誠摯的祝福，中華民國國運昌隆、台灣風調雨順，人民安居樂業。