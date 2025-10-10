快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

獨派團體台灣國：雙十不是台灣國慶

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
獨派團體台灣國表示，國際法明白揭示，台灣既不屬於中華民國，更不屬於中華人民共和國，台灣的未來，只能由台灣人民依照住民自決的普世原則來決定，這正是台灣國在十月十日大聲疾呼，雙十不是台灣國慶的原因。圖／台灣國提供
獨派團體台灣國表示，國際法明白揭示，台灣既不屬於中華民國，更不屬於中華人民共和國，台灣的未來，只能由台灣人民依照住民自決的普世原則來決定，這正是台灣國在十月十日大聲疾呼，雙十不是台灣國慶的原因。圖／台灣國提供

今天是國慶日，獨派團體台灣國表示，國際法明白揭示，台灣既不屬於中華民國，更不屬於中華人民共和國，台灣的未來，只能由台灣人民依照住民自決的普世原則來決定，這正是台灣國在10月10日大聲疾呼，雙十不是台灣國慶的原因。

今天是中華民國114年國慶，賴清德總統昨晚出席國慶晚會，強調「沒有台灣，就沒有中華民國」，絕對不能夠放棄主權。

台灣國指出，長久以來，中華民國與中華人民共和國一再援引「開羅宣言」，聲稱台灣主權理所當然屬於中國；然而，美國在台協會（AIT）與美國國務院已於日前公開重申，無論是「開羅宣言」、「波茲坦宣言」或「舊金山和約」，這些二戰關鍵國際文件都沒有決定台灣的最終歸屬。

台灣國理事長陳峻涵表示，在這樣的現實下，仍然繼續在台灣土地上舉辦「雙十國慶」大典，將1911年辛亥革命的日子強加為台灣的國慶，完全是歷史錯置與政治僭越。辛亥革命發生於中國，與台灣歷史發展毫無關聯，當年台灣仍在日本統治之下，與中華民國的成立根本無涉，今天卻要台灣人民跟隨外來政權的腳步，慶祝一個與我們毫無歷史連結的日子，不但荒謬，更是對台灣人尊嚴與集體認同的侮辱。

陳峻涵指出，雙十節不是台灣的國慶日，而是中華民國政權的冥誕日，以它作為台灣的國慶，等於替外來殖民政權張目，掩蓋台灣地位未定的真相，更企圖阻斷台灣人民追求自決建國的道路。

國慶

延伸閱讀

國慶連假第一天車潮多 清水服務區再度湧現返鄉出遊高人氣

影／國慶連假首日 台1線水底寮實施南下調撥車道疏導車流

國慶談鏟子超人 黃偉哲：展現台南人熱情友善一面

國慶果貿升旗支持者高喊「柯市長」 柯志恩：讓藍軍重返高雄

相關新聞

國慶致詞全文曝！台海戰爭、黨派惡鬥和關稅談判 韓國瑜：如三堰塞湖威脅台灣

立法院長韓國瑜在國慶典禮致詞再開口唱歌，唱起資深歌手費玉清名曲「國恩家慶」，他也提到，「在追求民主自由的道路上，我們絕對...

遭冒名恐嚇「國慶開槍掃射總統府」吳思瑤：已報警

總統府國慶大會將於今天登場，警政署昨晚收到不明人士冒名民進黨立委吳思瑤，揚言「國慶開槍掃射總統府前人群」的恐嚇信。吳思瑤...

路透：賴總統國慶演說將宣布「台灣鐵穹」 整合國內外設備迎多重攻擊

路透引述4位知情人士報導，賴清德總統10日發表國慶日演說時，預計將宣布一項新的先進「全域」防空系統，以強化對中國大陸的防...

批韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際 民進黨遺憾也抗議

民進黨發言人吳崢今天表示，立法院長韓國瑜於今天國慶典禮演說，以多則不實資訊，包括已經進入司法偵查的廢土弊案、國家能源政策...

賴總統國慶演說 黨政人士分析：鋪陳團結台灣公民覺醒

總統賴清德今年的國慶談話引述台灣民主先驅蔡培火名言，擴充為「台灣是全體台灣人的台灣」；並以「台灣，那一個小小多山的國家，...

國慶聲明 民眾黨：堅持揭弊不畏打壓 持續把真相攤陽光下

今是中華民國114年國慶日，民眾黨發四點堅持，包括團結向前，與民同行；改革不止步，執政監督與國會成績；迎向挑戰，從分裂走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。