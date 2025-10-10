獨派團體台灣國：雙十不是台灣國慶

今天是國慶日，獨派團體台灣國表示，國際法明白揭示，台灣既不屬於中華民國，更不屬於中華人民共和國，台灣的未來，只能由台灣人民依照住民自決的普世原則來決定，這正是台灣國在10月10日大聲疾呼，雙十不是台灣國慶的原因。

今天是中華民國114年國慶，賴清德總統昨晚出席國慶晚會，強調「沒有台灣，就沒有中華民國」，絕對不能夠放棄主權。

台灣國指出，長久以來，中華民國與中華人民共和國一再援引「開羅宣言」，聲稱台灣主權理所當然屬於中國；然而，美國在台協會（AIT）與美國國務院已於日前公開重申，無論是「開羅宣言」、「波茲坦宣言」或「舊金山和約」，這些二戰關鍵國際文件都沒有決定台灣的最終歸屬。

台灣國理事長陳峻涵表示，在這樣的現實下，仍然繼續在台灣土地上舉辦「雙十國慶」大典，將1911年辛亥革命的日子強加為台灣的國慶，完全是歷史錯置與政治僭越。辛亥革命發生於中國，與台灣歷史發展毫無關聯，當年台灣仍在日本統治之下，與中華民國的成立根本無涉，今天卻要台灣人民跟隨外來政權的腳步，慶祝一個與我們毫無歷史連結的日子，不但荒謬，更是對台灣人尊嚴與集體認同的侮辱。

陳峻涵指出，雙十節不是台灣的國慶日，而是中華民國政權的冥誕日，以它作為台灣的國慶，等於替外來殖民政權張目，掩蓋台灣地位未定的真相，更企圖阻斷台灣人民追求自決建國的道路。