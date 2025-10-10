桃園榮家雙十飆愛國金曲！長輩高唱「中華民國頌」重溫光榮歲月

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園榮家今舉行國慶升旗典禮，之後在展演廳舉辦「愛國快遞站」趣味遊戲，以紅、藍球象徵國旗意象，參加者需將紅球投入紅區、藍球投入藍區，展現團結與愛國精神。圖／桃園榮家提供
桃園榮家今舉行國慶升旗典禮，之後在展演廳舉辦「愛國快遞站」趣味遊戲，以紅、藍球象徵國旗意象，參加者需將紅球投入紅區、藍球投入藍區，展現團結與愛國精神。圖／桃園榮家提供

桃園榮家今舉辦盛大雙十國慶升旗典禮暨慶祝活動，眾人在莊嚴的升旗儀式中高唱國歌，於典禮後也唱起了「中華民國頌」，在場人參加趣味遊戲「愛國快遞站」凝聚情感，榮家主任陳平說，活動成功傳承愛國精神，共享對國家的祝福與驕傲。

國慶升旗典禮在國歌聲中揭開序幕，鮮豔的青天白日滿地紅國旗冉冉升起，全體人員肅立敬禮，高唱國歌，展現對國家的崇敬與熱愛，許多榮民長者眼神閃爍著回憶，訴說著從軍報國的光榮歲月，場面令人感動。

典禮後，榮家在展演廳舉辦「愛國快遞站」趣味遊戲，以紅、籃球象徵國旗意象，寓意團結與愛國精神，參與者熱情投入、笑聲不斷；前七名優勝者能獲贈國旗圖樣T恤，其餘者也能抽得愛國小禮，整場活動充滿節慶喜悅。

家區咖啡館同步推出「慶雙十‧咖愛國」活動，提供免費咖啡與點心，邀請留家榮民與會客親友共享時光。席間，許多長者自發高唱「梅花」與「中華民國頌」等歌曲，歌聲洪亮動人，展現對國家的熱忱與榮光，也感染現場每位參與者。

榮家主任陳平表示，雙十國慶系列活動不僅讓長輩們重溫愛國榮光，也凝聚情感、共度佳節，榮家未來將持續透過多元活動豐富長者生活，傳承愛國精神，營造溫馨有愛的家園。

桃園榮家今天舉辦盛大雙十國慶升旗典禮暨慶祝活動，眾人在莊嚴的升旗儀式中高唱國歌。圖／桃園榮家提供
桃園榮家今天舉辦盛大雙十國慶升旗典禮暨慶祝活動，眾人在莊嚴的升旗儀式中高唱國歌。圖／桃園榮家提供
國慶日，桃園榮家百歲人鮑姓老翁玩起「愛國快遞站」趣味遊戲。圖／桃園榮家提供
國慶日，桃園榮家百歲人鮑姓老翁玩起「愛國快遞站」趣味遊戲。圖／桃園榮家提供
桃園榮家今天舉辦盛大雙十國慶升旗典禮暨慶祝活動，眾人在莊嚴的升旗儀式中高唱國歌，禮成後開心合影。照／桃園榮家提供
桃園榮家今天舉辦盛大雙十國慶升旗典禮暨慶祝活動，眾人在莊嚴的升旗儀式中高唱國歌，禮成後開心合影。照／桃園榮家提供

國慶

