雙十國慶日 饒慶鈴：面對天災 我們始終團結一心
慶祝中華民國今天雙十國慶，台東縣政府於縣立體育場舉行升旗典禮，現場湧入約3000鄉親熱烈參與盛會，並由縣長饒慶鈴帶領民眾高唱國歌、共同祝賀中華民國生日快樂。
饒慶鈴表示，台東剛經歷樺加沙颱風強襲，花蓮光復鄉也發生重大災情，許多鏟子超人、專業技術超人及志工超人自發地前往救災、協助，面對天然災害的考驗，我們始終團結一心。
她進一步說，台東以「慢經濟」的強勁韌性與長期政策成果，今年蟬聯總體競爭力一般縣市組冠軍，縣府團隊將攜手明年舉辦台東博覽會，分享台東這幾年自信成長的成果。
典禮開始前，由參與全國阿卡貝拉合唱比賽屢獲佳績的「請問芳名人聲樂團」13位傑出歌手，帶來動聽的客家及原住民組曲，為活動開啟序幕，並領唱國歌。
隨後，在國旗歌樂音飄揚，現場所有來賓行注目禮，青天白日滿地紅國旗冉冉上升，完成升旗儀式。典禮後，饒慶鈴與各位貴賓拉開拉炮，巨幅國旗垂降而下，隆重莊嚴。
