國慶果貿升旗支持者高喊「柯市長」 柯志恩：讓藍軍重返高雄

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
今天國慶日，高雄果貿社區今早舉行升旗典禮。記者劉學聖／攝影
今天國慶日，高雄果貿社區今早舉行升旗典禮。記者劉學聖／攝影

今天國慶日清晨，高雄左營果貿社區國旗飄揚，藍天白日滿地紅迎風展開，國民黨高雄市黨部舉辦升旗典禮，現場湧入數百名民眾參與。黨部主委、立委柯志恩一早到場，受到民眾熱烈歡迎，許多人高喊「柯市長」並爭相合照，場面熱絡。

柯志恩與群眾一同高唱國歌、國旗歌，看著國旗緩緩升起，她在致詞時說，每次到果貿，看到社區內國旗插滿街道巷弄，讓人深刻感受到榮耀與驕傲。尤其今日在國慶升旗儀式上，聽見居民字正腔圓地唱出國歌，她直言「真的非常感動」。

她表示，國慶日是中華民國的生日，國旗不應只在果貿社區出現，而應該遍布高雄每個角落。她承諾將承載支持者期待，在2026年九合一大選，帶領國民黨議員、里長候選人全力拚戰，「力拚讓高雄重返執政，讓國旗在更多地方迎風飄揚」。

升旗現場國旗海壯觀，不少民眾身穿國旗裝、手揮小國旗，齊聲唱歌應和。典禮也吸引藍營多位重要人士到場，包括前立委黃昭順、國民黨不分區立委陳菁徽、高雄市議員陳玫娟、陳麗珍、李眉蓁，以及台北市前副市長李永萍等。左營地方里長代表亦到場致意，展現基層動員能量。

陳菁徽提及，昨晚與立法院長韓國瑜一同唱國歌、國旗歌，心中充滿感動，她強調，盼所有支持者團結一致，協助柯志恩帶領藍軍「打出漂亮的一仗」。李永萍則談及國民黨守護中華民國的歷史，呼籲基層團結，延續藍營傳統精神。

在口號聲中，與會嘉賓齊聲祝賀「中華民國生日快樂、國泰民安、國運昌隆」，現場氣氛莊重而熱烈。對於藍營而言，果貿社區向來是象徵性的大票倉，每逢國慶必見國旗海。柯志恩選在此舉辦升旗典禮，除表達對居民的感謝，更藉此強調要讓國旗不再只局限於果貿，而是成為高雄全市的共同風景。

藍營人士指出，此次活動是柯志恩試圖鞏固支持基層的重要布局，她以「國旗榮耀」為核心訴求，喚起深藍選民情感，也為2026選戰暖身，今日果貿升旗，既是國慶慶典，也是藍營動員象徵，期待高雄再現藍天。

立委柯志恩、陳菁徽及多名藍營市議員今早在高雄果貿參加升旗典禮。記者劉學聖／攝影
今天國慶日，高雄果貿社區今早舉行升旗典禮，現場旗海飄揚。記者劉學聖／攝影
立委柯志恩、陳菁徽及多名藍營市議員今早在高雄果貿參加升旗典禮。記者劉學聖／攝影
高雄果貿社區今早舉行升旗典禮，現場旗海飄揚。記者劉學聖／攝影
高雄果貿社區今早舉行升旗典禮，現場旗海飄揚。記者劉學聖／攝影
立委柯志恩、陳菁徽及多名藍營市議員今早在高雄果貿參加升旗典禮。記者劉學聖／攝影
今天國慶日，高雄果貿社區今早舉行升旗典禮，現場旗海飄揚。記者劉學聖／攝影
今天國慶日，高雄果貿社區今早舉行升旗典禮。記者劉學聖／攝影
高雄果貿社區今早舉行升旗典禮，現場旗海飄揚。記者劉學聖／攝影
相關新聞

國慶致詞全文曝！台海戰爭、黨派惡鬥和關稅談判 韓國瑜：如三堰塞湖威脅台灣

立法院長韓國瑜在國慶典禮致詞再開口唱歌，唱起資深歌手費玉清名曲「國恩家慶」，他也提到，「在追求民主自由的道路上，我們絕對...

遭冒名恐嚇「國慶開槍掃射總統府」吳思瑤：已報警

總統府國慶大會將於今天登場，警政署昨晚收到不明人士冒名民進黨立委吳思瑤，揚言「國慶開槍掃射總統府前人群」的恐嚇信。吳思瑤...

路透：賴總統國慶演說將宣布「台灣鐵穹」 整合國內外設備迎多重攻擊

路透引述4位知情人士報導，賴清德總統10日發表國慶日演說時，預計將宣布一項新的先進「全域」防空系統，以強化對中國大陸的防...

批韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際 民進黨遺憾也抗議

民進黨發言人吳崢今天表示，立法院長韓國瑜於今天國慶典禮演說，以多則不實資訊，包括已經進入司法偵查的廢土弊案、國家能源政策...

賴總統國慶演說 黨政人士分析：鋪陳團結台灣公民覺醒

總統賴清德今年的國慶談話引述台灣民主先驅蔡培火名言，擴充為「台灣是全體台灣人的台灣」；並以「台灣，那一個小小多山的國家，...

國慶聲明 民眾黨：堅持揭弊不畏打壓 持續把真相攤陽光下

今是中華民國114年國慶日，民眾黨發四點堅持，包括團結向前，與民同行；改革不止步，執政監督與國會成績；迎向挑戰，從分裂走...

