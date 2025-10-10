國慶果貿升旗支持者高喊「柯市長」 柯志恩：讓藍軍重返高雄

今天國慶日清晨，高雄左營果貿社區國旗飄揚，藍天白日滿地紅迎風展開，國民黨高雄市黨部舉辦升旗典禮，現場湧入數百名民眾參與。黨部主委、立委柯志恩一早到場，受到民眾熱烈歡迎，許多人高喊「柯市長」並爭相合照，場面熱絡。

柯志恩與群眾一同高唱國歌、國旗歌，看著國旗緩緩升起，她在致詞時說，每次到果貿，看到社區內國旗插滿街道巷弄，讓人深刻感受到榮耀與驕傲。尤其今日在國慶升旗儀式上，聽見居民字正腔圓地唱出國歌，她直言「真的非常感動」。

她表示，國慶日是中華民國的生日，國旗不應只在果貿社區出現，而應該遍布高雄每個角落。她承諾將承載支持者期待，在2026年九合一大選，帶領國民黨議員、里長候選人全力拚戰，「力拚讓高雄重返執政，讓國旗在更多地方迎風飄揚」。

升旗現場國旗海壯觀，不少民眾身穿國旗裝、手揮小國旗，齊聲唱歌應和。典禮也吸引藍營多位重要人士到場，包括前立委黃昭順、國民黨不分區立委陳菁徽、高雄市議員陳玫娟、陳麗珍、李眉蓁，以及台北市前副市長李永萍等。左營地方里長代表亦到場致意，展現基層動員能量。

陳菁徽提及，昨晚與立法院長韓國瑜一同唱國歌、國旗歌，心中充滿感動，她強調，盼所有支持者團結一致，協助柯志恩帶領藍軍「打出漂亮的一仗」。李永萍則談及國民黨守護中華民國的歷史，呼籲基層團結，延續藍營傳統精神。

在口號聲中，與會嘉賓齊聲祝賀「中華民國生日快樂、國泰民安、國運昌隆」，現場氣氛莊重而熱烈。對於藍營而言，果貿社區向來是象徵性的大票倉，每逢國慶必見國旗海。柯志恩選在此舉辦升旗典禮，除表達對居民的感謝，更藉此強調要讓國旗不再只局限於果貿，而是成為高雄全市的共同風景。