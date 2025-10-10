朱立倫國慶升旗致詞：不能把中華民國未來交在華府、北京手上

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
畢業照？國民黨主席朱立倫（中）上午出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮，應記者要求一起自拍留念。記者蘇健忠／攝影
畢業照？國民黨主席朱立倫（中）上午出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮，應記者要求一起自拍留念。記者蘇健忠／攝影

今日是國慶日，國民黨中央今辦升旗典禮，也是黨主席朱立倫任內最後一次國慶升旗。朱致詞說，「不可以把台灣的未來、中華民國的未來，交在華府跟北京的手上」強調只有根留台灣、發展台灣建設，才是台灣未來發展基礎。

朱立倫說，國民黨不但創建中華民國的政黨，也是守護中華民國的政黨，有決心永遠為中華民國打拚，且今年是國民黨創黨總理、國父孫中山逝世100周年，緬懷國父當年領導革命、創建中華民國偉大事蹟，希望後世要永遠記得，同時今年也是抗戰勝利80周年，今年讓光復節成為國定假日，就是要讓國人深刻理解抗戰勝利的日子。

朱立倫表示，賴清德總統去年就任後，發動大罷免針對在野黨所有區域立委發，是台灣民主史上最大的危機，也是全世界民主史上，從來沒有發生過的事，就算民進黨動用資源、司法力量追殺他們，所幸全黨團結一致，最後31比0守住所有立法委員。

朱立倫說，今年對台灣的經濟也是充滿挑戰的一年，在美國總統川普對等關稅下，台灣是否能夠守住40年來的發展，是否會讓護國神山變成「美積電」，使台灣最重要的產業基礎外移，他強調只有根留台灣、發展台灣建設，才是台灣未來發展基礎。

「不可以把台灣的未來、中華民國的未來，交在華府跟北京的手上」朱立倫認為，中華民國要自立、自強、有自己的思考，最重要的是有自己的立場，才是作為國家領導人跟重要政黨的基本態度，所以國民黨強力支持國防，但希望兩岸要持續交流對話，只要堅守中華民國憲法，堅守黨章黨綱規範，就應該持續的讓兩岸交流、對話。

朱立倫也提及，過去4年任期國民黨內造化、年輕化、國際化、輕量化，希望未來能持續讓國民黨更好更強，一定要贏2028，重返執政。朱最後也與媒體、黨內幹部一起自拍，留下畢業照。

國民黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（左）、國民黨前主席吳伯雄（右）上午一起出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮。(記者蘇健忠／攝影)
國民黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（左）、國民黨前主席吳伯雄（右）上午一起出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮。(記者蘇健忠／攝影)

