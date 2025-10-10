快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

聽新聞
0:00 / 0:00

遭冒名恐嚇「國慶開槍掃射總統府」吳思瑤：已報警

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

總統府國慶大會將於今天登場，警政署昨晚收到不明人士冒名民進黨立委吳思瑤，揚言「國慶開槍掃射總統府前人群」的恐嚇信。吳思瑤表示，她已緊急報警處理。

吳思瑤指出，她昨天收到內政部警政署署長信箱的確認信，有人以她的名義嗆聲放話「明天國慶日，總統府開槍」、「見人就開槍，向人群掃射，向總統府扔汽油彈」，對方還在系統留的email，居然也是她的公開信箱。

吳思瑤說，遭冒名恐嚇危害公眾安全，她已於第一時間報案。台灣現在有一股濫用民主自由挑戰法治的歪風，無法理性思辯溝通，反而靠違法暴力及仇恨言論，洩憤出氣，國家重大慶典，不容任何公共安全的威脅。息事寧人就是姑息養奸，大事化小就是為虎作倀，該告就告，她絕不客氣。

國慶 吳思瑤

延伸閱讀

冒名吳思瑤、黑熊學院寄恐嚇信「國慶總統府開槍」 警：IP在境外

2026北市選戰！他點名民進黨「4總統級」強將挑戰蔣萬安

影／為女性運動員打造更完善舞台 立委與民團呼籲運動部落實平權

臉書傳訊恐嚇吳思瑤「執行個別斬首任務」 男遭判拘役30天

相關新聞

國慶致詞全文曝！台海戰爭、黨派惡鬥和關稅談判 韓國瑜：如三堰塞湖威脅台灣

立法院長韓國瑜在國慶典禮致詞再開口唱歌，唱起資深歌手費玉清名曲「國恩家慶」，他也提到，「在追求民主自由的道路上，我們絕對...

遭冒名恐嚇「國慶開槍掃射總統府」吳思瑤：已報警

總統府國慶大會將於今天登場，警政署昨晚收到不明人士冒名民進黨立委吳思瑤，揚言「國慶開槍掃射總統府前人群」的恐嚇信。吳思瑤...

路透：賴總統國慶演說將宣布「台灣鐵穹」 整合國內外設備迎多重攻擊

路透引述4位知情人士報導，賴清德總統10日發表國慶日演說時，預計將宣布一項新的先進「全域」防空系統，以強化對中國大陸的防...

批韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際 民進黨遺憾也抗議

民進黨發言人吳崢今天表示，立法院長韓國瑜於今天國慶典禮演說，以多則不實資訊，包括已經進入司法偵查的廢土弊案、國家能源政策...

賴總統國慶演說 黨政人士分析：鋪陳團結台灣公民覺醒

總統賴清德今年的國慶談話引述台灣民主先驅蔡培火名言，擴充為「台灣是全體台灣人的台灣」；並以「台灣，那一個小小多山的國家，...

國慶聲明 民眾黨：堅持揭弊不畏打壓 持續把真相攤陽光下

今是中華民國114年國慶日，民眾黨發四點堅持，包括團結向前，與民同行；改革不止步，執政監督與國會成績；迎向挑戰，從分裂走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。