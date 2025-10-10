聽新聞
侯友宜主持國慶升旗 奧運拳擊金牌林郁婷領唱國歌
新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與，氣氛熱烈。市長侯友宜及市民在巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷的引領下，高聲齊唱國歌，共同祝福中華民國生日快樂。
今年邀請2024年巴黎奧運女子拳擊羽量級金牌得主林郁婷擔任國歌領唱代表，意義非凡。身為「鶯歌女兒」的林郁婷，以堅毅又溫柔的歌聲唱出全民的驕傲與團結，象徵體壇的榮耀與國家的力量，也期盼這份精神能世代傳承，繼續為台灣爭光。
侯友宜表示，致詞時提到，10月有3個連假，這是親人團聚時刻，之前這段時間，大家都看到社會的紛擾、對立，甚至充滿仇恨，中華民國、台灣的大家都是一家人，看到這樣的氛圍，相信大家心情當下是失落的，一定是失去笑容的，但這時卻看到國人的溫馨展現出來。
侯友宜表示，在這次花蓮災情中，國人不分你我、不分黨派，不分任何顏色，大家用鏟子鏟出希望，恢復花蓮的生命力，這就是愛的力量，所以學著放下仇恨，從國慶日開始重拾笑容跟希望，在國慶日，大家團結攜手合作，都願意為國家權力付出，讓下一代安心成長，祝福中華民國生日快樂。
升旗典禮後，侯友宜參觀新北市美術館全新展覽「建築的恐懼與療癒」，集結16組國際、國內知名建築師與藝術家跨域創作。
民政局長林耀長表示，今年國慶以「新北國慶日 X 親子家庭日」為主題，讓國慶升旗不僅是莊嚴儀式，更成為親子同樂的日子。現場規劃文創市集及精彩表演，現場攤位包括異國料理、本地小吃、兒童親子劇團、闖關遊戲、街頭藝術表演，讓國慶成為親子同歡的美好回憶。
