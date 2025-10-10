快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜主持國慶升旗 奧運拳擊金牌林郁婷領唱國歌

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與。記者江婉儀／攝影
新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與。記者江婉儀／攝影

新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與，氣氛熱烈。市長侯友宜及市民在巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷的引領下，高聲齊唱國歌，共同祝福中華民國生日快樂。

今年邀請2024年巴黎奧運女子拳擊羽量級金牌得主林郁婷擔任國歌領唱代表，意義非凡。身為「鶯歌女兒」的林郁婷，以堅毅又溫柔的歌聲唱出全民的驕傲與團結，象徵體壇的榮耀與國家的力量，也期盼這份精神能世代傳承，繼續為台灣爭光。

侯友宜表示，致詞時提到，10月有3個連假，這是親人團聚時刻，之前這段時間，大家都看到社會的紛擾、對立，甚至充滿仇恨，中華民國、台灣的大家都是一家人，看到這樣的氛圍，相信大家心情當下是失落的，一定是失去笑容的，但這時卻看到國人的溫馨展現出來。

侯友宜表示，在這次花蓮災情中，國人不分你我、不分黨派，不分任何顏色，大家用鏟子鏟出希望，恢復花蓮的生命力，這就是愛的力量，所以學著放下仇恨，從國慶日開始重拾笑容跟希望，在國慶日，大家團結攜手合作，都願意為國家權力付出，讓下一代安心成長，祝福中華民國生日快樂。

升旗典禮後，侯友宜參觀新北市美術館全新展覽「建築的恐懼與療癒」，集結16組國際、國內知名建築師與藝術家跨域創作。

民政局長林耀長表示，今年國慶以「新北國慶日 X 親子家庭日」為主題，讓國慶升旗不僅是莊嚴儀式，更成為親子同樂的日子。現場規劃文創市集及精彩表演，現場攤位包括異國料理、本地小吃、兒童親子劇團、闖關遊戲、街頭藝術表演，讓國慶成為親子同歡的美好回憶。

新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與。記者江婉儀／攝影
新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與。記者江婉儀／攝影
升旗典禮後，侯友宜參觀新北市美術館全新展覽「建築的恐懼與療癒」，集結16組國際、國內知名建築師與藝術家跨域創作。記者江婉儀／攝影
升旗典禮後，侯友宜參觀新北市美術館全新展覽「建築的恐懼與療癒」，集結16組國際、國內知名建築師與藝術家跨域創作。記者江婉儀／攝影
升旗典禮後，侯友宜參觀新北市美術館全新展覽「建築的恐懼與療癒」，集結16組國際、國內知名建築師與藝術家跨域創作。記者江婉儀／攝影
升旗典禮後，侯友宜參觀新北市美術館全新展覽「建築的恐懼與療癒」，集結16組國際、國內知名建築師與藝術家跨域創作。記者江婉儀／攝影
新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與。記者江婉儀／攝影
新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與。記者江婉儀／攝影
新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與。記者江婉儀／攝影
新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與。記者江婉儀／攝影
新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與。記者江婉儀／攝影
新北市政府今日上午於新北市美術館舉行114年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與。記者江婉儀／攝影

國慶 侯友宜 林郁婷

延伸閱讀

新北國慶升旗侯 侯友宜：團結才是國家未來希望

新北搶輝達！侯友宜推A9站腹地：地點好、AI聚落完整

新北國慶升旗邀林郁婷領唱國歌 美術館推系列活動

雲林全運會倒數10天 林郁婷奧運後首戰盼以拳會友、大啖美食

相關新聞

國慶致詞全文曝！台海戰爭、黨派惡鬥和關稅談判 韓國瑜：如三堰塞湖威脅台灣

立法院長韓國瑜在國慶典禮致詞再開口唱歌，唱起資深歌手費玉清名曲「國恩家慶」，他也提到，「在追求民主自由的道路上，我們絕對...

遭冒名恐嚇「國慶開槍掃射總統府」吳思瑤：已報警

總統府國慶大會將於今天登場，警政署昨晚收到不明人士冒名民進黨立委吳思瑤，揚言「國慶開槍掃射總統府前人群」的恐嚇信。吳思瑤...

路透：賴總統國慶演說將宣布「台灣鐵穹」 整合國內外設備迎多重攻擊

路透引述4位知情人士報導，賴清德總統10日發表國慶日演說時，預計將宣布一項新的先進「全域」防空系統，以強化對中國大陸的防...

批韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際 民進黨遺憾也抗議

民進黨發言人吳崢今天表示，立法院長韓國瑜於今天國慶典禮演說，以多則不實資訊，包括已經進入司法偵查的廢土弊案、國家能源政策...

賴總統國慶演說 黨政人士分析：鋪陳團結台灣公民覺醒

總統賴清德今年的國慶談話引述台灣民主先驅蔡培火名言，擴充為「台灣是全體台灣人的台灣」；並以「台灣，那一個小小多山的國家，...

國慶聲明 民眾黨：堅持揭弊不畏打壓 持續把真相攤陽光下

今是中華民國114年國慶日，民眾黨發四點堅持，包括團結向前，與民同行；改革不止步，執政監督與國會成績；迎向挑戰，從分裂走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。