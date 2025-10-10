快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

參加國慶升旗 楊文科：國家要冷靜沉著找出有利策略

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
議長張鎮榮表示，民進黨推動大罷免行動造成社會分裂對立，最終失敗，顯示民意反感政治操作。「意識形態治國」無法帶領國家走向繁榮安定。記者郭政芬／攝影
議長張鎮榮表示，民進黨推動大罷免行動造成社會分裂對立，最終失敗，顯示民意反感政治操作。「意識形態治國」無法帶領國家走向繁榮安定。記者郭政芬／攝影

歡慶雙十國慶，新竹縣政府今於縣府前廣場舉辦114年國慶升旗典禮，縣長楊文科致詞表示，在縣議會支持下，縣府推動「5支箭」政策與十大交通建設順利，以及未來將完工的文化建設如總圖書館、美術館等。他承諾持續發放老人年金、敬老禮金，並維持國中小免費營養午餐政策，為鄉親福祉努力。

楊文科今天率縣府團隊、議長張鎮榮偕議員、鄉鎮市長、中央地方各級民代及鄉親縣民多人共襄盛舉，現場旗海飄揚。今天活動安排歡慶雙十國慶皮皮獅打卡背板、65歲以上長者懷舊遊戲區，還有水彈槍體驗及國軍寶寶與民眾互動，洋溢歡樂的氣氛。

楊文科表示，國家面臨全球情勢變化帶來的巨大壓力，相信國家能積極應對。「我們必須為鄉親的幸福和下一代做好最好因應，呼籲國家要冷靜沉著地思考和努力，找出有利的策略」。

此外，這幾年在張議長的支持下，施政順利，將持續推動「五支箭」與十大交通基礎建設，以及未來最重要的文化建設的發展，如總圖書館、美術館等。社福方面，將持續發放老人年金、敬老禮金，以及國中小營養午餐免費，這是其他縣市沒有的，會以鄉親的利益來考量，與議會攜手合作，為鄉親打拼。

張鎮榮表示，民進黨推動大罷免行動造成社會分裂對立，最終失敗，顯示民意反感政治操作。「意識形態治國」無法帶領國家走向繁榮安定。國際貿易情勢險峻，台灣正處十字路口，政府決策將影響產業升級或出走。民進黨不應再以「保密」為由隱瞞關稅談判衝擊，應開誠布公，與企業、國人合作，維持社會安定與和諧。

立委林思銘、徐欣瑩也上台致詞，林思銘提到關稅與類科學園區議題，呼籲行政院、賴清德總統，要以台灣的利益為優先，尤其所謂半導體五五分，這是萬萬不可，「不能肥了美國卻瘦了台灣」。針對財政收支劃分法，會要求中央政府將剩餘的345億元平均分配給全台22個縣市。

縣長楊文科致詞表示，在縣議會支持下，縣府推動「5支箭」政策與十大交通建設順利，記者郭政芬／攝影
縣長楊文科致詞表示，在縣議會支持下，縣府推動「5支箭」政策與十大交通建設順利，記者郭政芬／攝影
歡慶雙十國慶，新竹縣政府今於縣府前廣場舉辦114年國慶升旗典禮。記者郭政芬／攝影
歡慶雙十國慶，新竹縣政府今於縣府前廣場舉辦114年國慶升旗典禮。記者郭政芬／攝影
林思銘提到關稅與類科學園區議題，呼籲行政院、賴清德總統，要以台灣的利益為優先，尤其所謂半導體五五分，這是萬萬不可。記者郭政芬／攝影
林思銘提到關稅與類科學園區議題，呼籲行政院、賴清德總統，要以台灣的利益為優先，尤其所謂半導體五五分，這是萬萬不可。記者郭政芬／攝影

國慶

延伸閱讀

桃竹竹苗共推「湖海觀光計畫」 集章換禮拚旅遊經濟

客語認證未達標…連假追報名引眾怒 楊文科親函校長：客語是文化傳承

明德水庫首創全國唯一水、陸、空觀光遊憩服務 桃竹竹苗推出跨縣市湖海觀光集章活動

國民黨主席改選 郝龍斌拜會楊文科、邱鏡淳爭取支持

相關新聞

國慶致詞全文曝！台海戰爭、黨派惡鬥和關稅談判 韓國瑜：如三堰塞湖威脅台灣

立法院長韓國瑜在國慶典禮致詞再開口唱歌，唱起資深歌手費玉清名曲「國恩家慶」，他也提到，「在追求民主自由的道路上，我們絕對...

遭冒名恐嚇「國慶開槍掃射總統府」吳思瑤：已報警

總統府國慶大會將於今天登場，警政署昨晚收到不明人士冒名民進黨立委吳思瑤，揚言「國慶開槍掃射總統府前人群」的恐嚇信。吳思瑤...

路透：賴總統國慶演說將宣布「台灣鐵穹」 整合國內外設備迎多重攻擊

路透引述4位知情人士報導，賴清德總統10日發表國慶日演說時，預計將宣布一項新的先進「全域」防空系統，以強化對中國大陸的防...

批韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際 民進黨遺憾也抗議

民進黨發言人吳崢今天表示，立法院長韓國瑜於今天國慶典禮演說，以多則不實資訊，包括已經進入司法偵查的廢土弊案、國家能源政策...

賴總統國慶演說 黨政人士分析：鋪陳團結台灣公民覺醒

總統賴清德今年的國慶談話引述台灣民主先驅蔡培火名言，擴充為「台灣是全體台灣人的台灣」；並以「台灣，那一個小小多山的國家，...

國慶聲明 民眾黨：堅持揭弊不畏打壓 持續把真相攤陽光下

今是中華民國114年國慶日，民眾黨發四點堅持，包括團結向前，與民同行；改革不止步，執政監督與國會成績；迎向挑戰，從分裂走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。