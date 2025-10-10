新北國慶升旗侯 侯友宜：團結才是國家未來希望

快訊

中央社／ 新北10日電

新北國慶升旗典禮家庭日活動今天在新北市美術館前舉行，由「拳后」林郁婷領唱國歌，許多市民搖動國旗高喊「中華民國生日快樂」。市長侯友宜說，國人團結才是國家未來的希望。

國慶升旗典禮上午在新北市美術館廣場舉行，邀巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷領唱國歌，升旗儀式由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會（退儀邦）擔任旗手，象徵榮譽與傳承。

市長侯友宜致詞時表示，10月有3個連續假期，是親人團聚的月份，大家團結家庭力量，一起建設家園，國家才有發展與希望。他說，國家的力量來自於家庭，家庭幸福國家就更有力量。

他說，這段時間看見社會的紛擾與對立，甚至充滿仇恨，但大家都是在這塊土地成長的一家人，要如同花蓮救災一般，不分你我與黨派，大家放下仇恨，團結一起建設新北為最偉大的城市。

侯友宜說，特地在擁有文化底蘊的美術館舉行升旗典禮，凸顯「全民美術館」的內涵與藝術能量，以及對土地的愛與祝福。林郁婷是美術館座落所在地的「鶯歌女兒」，偉大的運動選手在地成長茁壯，並為中華民國爭光是國家的榮耀，希望林郁婷與中華民國都彼此繼續努力。

典禮後的「親子家庭日」系列活動有文創市集、親子劇團、街頭藝術、音樂表演、美食攤位，並開放新北市美術館免費參觀，打造全民共享的藝術嘉年華，侯友宜也前往美術館參觀，沿途與不少市民一起合影或自拍。

