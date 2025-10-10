張善政國慶升旗有感而發：團結各黨放下歧異

雙十國慶，桃園市政府今年升旗典禮移師風禾親子公園，吸引數以百計民眾參加，市長張善政也率市府團隊開口唱國歌。他致詞時特別強調桃園朝氣蓬勃、生生不息，成長快速且宜居宜業，但也提到國際局勢混亂、國內中央地方不夠協調等情，呼籲不分黨派齊心合作為國家打拚。

桃園今年國慶升旗典禮上午8時30分舉行，但7時30分就有民眾陸續步行或騎車前往現場，上午8時前就有2百多名民眾排隊等領取國旗，活動還沒開始，現場已見旗海飄揚；立委萬美玲、牛煦庭和議員林政賢、張碩芳、陳美梅、黃瓊慧、于北辰等人與市府各單位一級主管也都到場。

典禮在震耳戰鼓聲中揭開序幕，市長率領群眾唱國旗歌，然後在莊嚴的國旗歌結束；當國旗歌響起，有人跟隨市長行舉手禮，也有人拿起手機錄影紀錄國家生日。

張善政致詞時表示，今年選在風禾親子公園，目的是想傳達桃園朝氣蓬勃、生生不息，也藉此機會展現桃園在各項運動與國家重大任務的傑出表現。

張善政也提到，希望桃園和國家越來越好，「大家可以看到國際局勢非常混亂，但我們仍在國際占有一席之地，屹立不搖114年，歸功產業與國際競賽等各方面的努力」，但也很遺憾看到國內政局混亂，中央跟地方有些地方合作不能夠密切，令人憂心，「這種局勢再繼續下去 ，台灣競爭力絕對會受到損傷」，呼籲大家不分黨派、不分藍綠白的所有朋友 ，團結放下歧異，繼續為中華民國加油打拚，也祝中華民國生日快樂。