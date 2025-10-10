快訊

張善政國慶升旗有感而發：團結各黨放下歧異

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今率市府一級主管與民眾一起唱國歌慶祝中華民國生日。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今率市府一級主管與民眾一起唱國歌慶祝中華民國生日。記者陳俊智／攝影

雙十國慶，桃園市政府今年升旗典禮移師風禾親子公園，吸引數以百計民眾參加，市長張善政也率市府團隊開口唱國歌。他致詞時特別強調桃園朝氣蓬勃、生生不息，成長快速且宜居宜業，但也提到國際局勢混亂、國內中央地方不夠協調等情，呼籲不分黨派齊心合作為國家打拚。

桃園今年國慶升旗典禮上午8時30分舉行，但7時30分就有民眾陸續步行或騎車前往現場，上午8時前就有2百多名民眾排隊等領取國旗，活動還沒開始，現場已見旗海飄揚；立委萬美玲、牛煦庭和議員林政賢、張碩芳、陳美梅、黃瓊慧、于北辰等人與市府各單位一級主管也都到場。

典禮在震耳戰鼓聲中揭開序幕，市長率領群眾唱國旗歌，然後在莊嚴的國旗歌結束；當國旗歌響起，有人跟隨市長行舉手禮，也有人拿起手機錄影紀錄國家生日。

張善政致詞時表示，今年選在風禾親子公園，目的是想傳達桃園朝氣蓬勃、生生不息，也藉此機會展現桃園在各項運動與國家重大任務的傑出表現。

張善政也提到，希望桃園和國家越來越好，「大家可以看到國際局勢非常混亂，但我們仍在國際占有一席之地，屹立不搖114年，歸功產業與國際競賽等各方面的努力」，但也很遺憾看到國內政局混亂，中央跟地方有些地方合作不能夠密切，令人憂心，「這種局勢再繼續下去 ，台灣競爭力絕對會受到損傷」，呼籲大家不分黨派、不分藍綠白的所有朋友 ，團結放下歧異，繼續為中華民國加油打拚，也祝中華民國生日快樂。

針對國內中央合作不夠密切，張善政會後受訪指最近的案例就是光復的救災工作，以及他昨天提到的桃竹竹苗大矽谷計畫，「我們看到中央對於桃竹苗大矽谷的推動是讓地方自行跟各個部會去協調 ，沒有組織方法 ，我們也覺得非常遺憾 ，所以這些都是我們覺得中央可以跟地方再加強合作的地方」。

桃園國慶升旗典禮今年移師風禾公園，進場民眾聽見國旗歌立即停下腳步行舉手禮。記者陳俊智／攝影
桃園國慶升旗典禮今年移師風禾公園，進場民眾聽見國旗歌立即停下腳步行舉手禮。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今率市府一級主管與民眾一起唱國歌慶祝中華民國生日。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今率市府一級主管與民眾一起唱國歌慶祝中華民國生日。記者陳俊智／攝影
立委萬美玲參加國慶升旗典禮遇支持者要簽名，大方合影留念。記者陳俊智／攝影
立委萬美玲參加國慶升旗典禮遇支持者要簽名，大方合影留念。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今率市府一級主管與民眾一起唱國歌慶祝中華民國生日。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今率市府一級主管與民眾一起唱國歌慶祝中華民國生日。記者陳俊智／攝影
桃園國慶升旗典禮今年移師風禾公園。記者陳俊智／攝影
桃園國慶升旗典禮今年移師風禾公園。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政國慶致詞提到國內外局勢混亂，籲各黨放下歧異，一起為中華民國打拚。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政國慶致詞提到國內外局勢混亂，籲各黨放下歧異，一起為中華民國打拚。記者陳俊智／攝影
桃園國慶升旗典禮今年移師風禾公園，進場民眾聽見國旗歌立即停下腳步行舉手禮。記者陳俊智／攝影
桃園國慶升旗典禮今年移師風禾公園，進場民眾聽見國旗歌立即停下腳步行舉手禮。記者陳俊智／攝影
桃園國慶升旗典禮今年移師風禾公園。記者陳俊智／攝影
桃園國慶升旗典禮今年移師風禾公園。記者陳俊智／攝影

國慶 張善政

