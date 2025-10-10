聽新聞
今國慶升旗 張麗善：中華民國遇到很大的挑戰
雲林縣政府與斗六市公所今在斗六膨鼠森林公園合辦「雙十國慶齊步走」活動，逾千位民眾一同升旗後，完成近2公里健走，縣長張麗善表示，中華民國遇到很大挑戰，國際上有許多戰爭，造成家破人亡，必須記取教訓，讓台灣和平安穩，希望中央好好努力，地方政府也會同心協力。
雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、斗六市長林聖爵等人今在膨鼠森林公園與逾千位民眾一起升旗，隨後展開沿著公園周邊展開健走活動，現場有知名的安地斯樂團及新住民姊妹們暖場表演，氣氛熱絡。
張麗善表示，1911年10月10日是武昌起義首日，也是辛亥革命的開端，最終成功推翻清朝，建立中華民國，因此訂為國慶日，紀念先賢先烈拋頭顱、灑熱血，才能夠建立中華民國，應該讓下一代了解歷史背景，也透過感恩的心來感謝。
張麗善說，「中國民國是我們的國，台灣是我們的家」，面對現今國際情勢，中華民國遇到很大挑戰，應該團結一致，才能在國際立足，尤其現在國際上有許多戰爭，造成家破人亡，要記取這些教訓，讓台灣能夠和平安穩，讓民眾安身立命，希望中央政府可以好好努力，地方政府也會同心協力，「雲林好，台灣就好」。
張嘉郡也說，「美麗的台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶」，台灣是是一個充滿愛的地方，不只有「鏟子超人」，有「物資超人」，甚至在疫情的期間，有「口罩超人」，要一起共同在這塊土地上努力。她也說，國父寫下三民主義非常不容易，有這樣子的勇氣一人奮起帶動國家未來的改變，也代表人民的力量不可輕忽。
林聖爵說，當國旗緩緩升起，心中莫名感動，今天是中華民國的生日，近年在縣長及立委張嘉郡努力爭取建設下，斗六市是最宜居、生活的城市，今天在這裡舉辦國慶升旗健走活動，足見意義不凡。
