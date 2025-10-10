參加國慶升旗 蔣萬安：要銘記先人創建中華民國付出的努力
台北市長蔣萬安上午出席北市府「中華民國114年國慶升旗及慶祝活動」在市府府前廣場與市民升旗，唱國歌和國旗歌。蔣萬安致詞指出，要銘記先人為創建中華民國所付出的努力，也要肩負起守護自由與民主的責任，將得來不易的精神傳承給下一代。
北市今年擴大掛國旗，蔣萬安受訪指出，希望台北市街頭巷尾掛滿國旗一片旗海，因為這個光輝的10月是屬於中華民國非常重要的日子，今年市府再次擴大在幾個主要的幹道，希望能夠旗海飄揚。
上午除升旗典禮外，活動現場也設有市集攤位，蔣萬安說，北市作為首都，不僅是國家的門面，更要秉持「永續共榮」的理念，推動各項建設。市府克服各種挑戰，推動「生生喝鮮奶」政策，讓2至12歲孩童每周都能免費領取一瓶鮮奶；9月更升級為2.0版本。今日在現場，持數位卡證或學生證的小朋友皆可免費兌換鮮奶。
蔣萬安致詞時也向中華民國致上最高敬意，他說，祝福所有市民朋友在青天白日滿地紅的國旗輝映下，共享屬於這片土地的光榮與驕傲，度過愉快的國慶連假。
蔣萬安隨後也親自在現場發送鮮奶給小朋友，宣導市府推動的「鮮奶周報」政策，並走進親子互動區體驗投籃九宮格遊戲，與民眾熱情互動，氣氛歡樂熱鬧。
北市民政局指出，今年國慶限量好禮深受民眾喜愛，抽籤人次翻倍成長，突破1萬7千人，今早自清晨6時30分許，已有不少中籤民眾提前到場排隊兌換。為讓市民留下回憶，現場特別設置「國慶好禮拍照區」，讓民眾自由發揮創意布置拍攝場景。
