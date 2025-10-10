為何沒與藍委坐一起慶國慶 葉元之：要問傅崐萁
114年國慶大會在總統府前登場，國民黨立院黨團採「自由參加」，國民黨立委翁曉玲等9名藍委坐在一起，獨缺亦有參加的藍委葉元之。葉元之受訪說，去年有約好一起進來，被問今年為何沒一起，他說要問國民黨團總召傅崐萁。
今年國慶大會，部分國民黨立委也有參加，為中華民國慶生。翁曉玲、林德福、林倩綺、謝龍介、黃仁、謝衣鳯、黃健豪、黃建賓、葛如鈞等坐在一起，熱情合照。
葉元之說，他忘記去年如何，但剛剛滿嚴格的，進來的時候要他把口袋的東西都掏出來。昨天立法院告知有很多入口，滿難繞的，去年國民黨立委有約好一起進來。
被問為何今年沒有一起，葉元之說，要問傅崐萁。本來是自由參加，去年有說大家一起走進去。
關於視覺是否愈來愈有「國慶味」，每次都帶著國慶的心情來，看什麼都很有國慶味。
