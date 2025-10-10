影／ 114年國慶典禮 三軍樂儀隊精彩操槍

今天是114年國慶，國軍聯合樂隊暨三軍儀隊在府前進行表演，涵蓋隊形變換、槍械操作及音樂演奏，著重對體能、耐力、專注與協調的全面考驗，確保整齊劃一的姿態與專業精湛的表現，彰顯國軍的優良素養與紀律風範，為國慶大會增添光彩。

此次表演由三軍儀隊搭配國防部聯合樂隊演奏「奪標」、「青春」、「豪情」、「英雄好漢」、「中華職棒之歌」等多首樂曲，進行槍法、走位演練，伴隨青春與活力的旋律線條，儘管天氣炎熱，儀隊官兵動作整齊劃一，在聯合旗隊前導下，氣勢萬鈞進場，並完成一連串的精湛組合槍法與隊形走位及精確的拍槍、踏步與轉身動作，展現軍禮部隊嚴謹專業形象。

【中央社／台北10日電】

慶祝中華民國114年國慶大會今天舉行，台灣太鼓協會「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」揭開序幕暖場，近百人在總統府前擺開陣勢擊打太鼓，展現鼓韻和鳴，國防部三軍儀隊展現精湛操槍技術與隊形變換，獲得全場喝采。

今年國慶延續去年「中華民國生日快樂」主題，主視覺以雙十圖樣為基礎，主色取自青天白日滿地紅。國慶大會上午8時52分在總統府前廣場登場，分為序幕暖場、國慶大會、主題表演等3階段。

序幕暖場階段為台灣太鼓協會「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」，近百人在總統府前擺開陣勢擊打太鼓、場面壯觀，透過鼓聲祝福國泰民安。接著由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊以「樂儀齊鳴震八方 戮力同心護家邦」為主題，展現精湛操槍技術與精準隊形變換，聯合樂隊過程演奏多首軍歌、職棒應援曲等曲目，並演出2024年世界12強台灣隊應援歌曲「就一起」。

隨後台中市私立新民高中表演藝術科舞蹈表演「綻放島嶼 福爾摩沙」，舞者結合音樂拿出橘色、綠色與黃色的枝葉與花束合植「希望之樹」，象徵生生不息。屏東縣私立南榮國中行進管樂團（NZMB）以百人編制結合管樂、打擊與旗舞，呈現堅毅團結。

序幕壓軸由新北市私立莊敬高職表演藝術科，融合街舞、儀隊、旗隊與鼓號樂隊演出「Taiwan！BeatUp！節奏炸出台灣魂」，象徵台灣在國際舞台上的自信，為序幕暖場階段劃下完美句點。