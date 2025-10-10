快訊

致敬鏟子超人！韓國瑜國慶高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

聽新聞
0:00 / 0:00

影／ 114年國慶典禮 三軍樂儀隊精彩操槍

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
中華民國114年國慶典禮，三軍樂儀隊展現精彩的操槍表演。記者邱德祥/攝影
中華民國114年國慶典禮，三軍樂儀隊展現精彩的操槍表演。記者邱德祥/攝影

今天是114年國慶國軍聯合樂隊暨三軍儀隊在府前進行表演，涵蓋隊形變換、槍械操作及音樂演奏，著重對體能、耐力、專注與協調的全面考驗，確保整齊劃一的姿態與專業精湛的表現，彰顯國軍的優良素養與紀律風範，為國慶大會增添光彩。

　此次表演由三軍儀隊搭配國防部聯合樂隊演奏「奪標」、「青春」、「豪情」、「英雄好漢」、「中華職棒之歌」等多首樂曲，進行槍法、走位演練，伴隨青春與活力的旋律線條，儘管天氣炎熱，儀隊官兵動作整齊劃一，在聯合旗隊前導下，氣勢萬鈞進場，並完成一連串的精湛組合槍法與隊形走位及精確的拍槍、踏步與轉身動作，展現軍禮部隊嚴謹專業形象。

【中央社／台北10日電】

慶祝中華民國114年國慶大會今天舉行，台灣太鼓協會「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」揭開序幕暖場，近百人在總統府前擺開陣勢擊打太鼓，展現鼓韻和鳴，國防部三軍儀隊展現精湛操槍技術與隊形變換，獲得全場喝采。

今年國慶延續去年「中華民國生日快樂」主題，主視覺以雙十圖樣為基礎，主色取自青天白日滿地紅。國慶大會上午8時52分在總統府前廣場登場，分為序幕暖場、國慶大會、主題表演等3階段。

序幕暖場階段為台灣太鼓協會「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」，近百人在總統府前擺開陣勢擊打太鼓、場面壯觀，透過鼓聲祝福國泰民安。接著由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊以「樂儀齊鳴震八方 戮力同心護家邦」為主題，展現精湛操槍技術與精準隊形變換，聯合樂隊過程演奏多首軍歌、職棒應援曲等曲目，並演出2024年世界12強台灣隊應援歌曲「就一起」。

隨後台中市私立新民高中表演藝術科舞蹈表演「綻放島嶼 福爾摩沙」，舞者結合音樂拿出橘色、綠色與黃色的枝葉與花束合植「希望之樹」，象徵生生不息。屏東縣私立南榮國中行進管樂團（NZMB）以百人編制結合管樂、打擊與旗舞，呈現堅毅團結。

序幕壓軸由新北市私立莊敬高職表演藝術科，融合街舞、儀隊、旗隊與鼓號樂隊演出「Taiwan！BeatUp！節奏炸出台灣魂」，象徵台灣在國際舞台上的自信，為序幕暖場階段劃下完美句點。

中華民國114年國慶典禮，三軍樂儀隊展現精彩的操槍表演。記者邱德祥/攝影
中華民國114年國慶典禮，三軍樂儀隊展現精彩的操槍表演。記者邱德祥/攝影
中華民國114年國慶典禮，三軍樂儀隊展現精彩的操槍表演。記者邱德祥/攝影
中華民國114年國慶典禮，三軍樂儀隊展現精彩的操槍表演。記者邱德祥/攝影

國慶 國軍 青春

延伸閱讀

直播／中華民國國慶！威廉波特冠軍隊亮相、雷虎5機衝場

郎朗12月空降寶島！超美愛妻隨行「最甜演奏會」

新光三越台中店復業 她在專櫃前拉大提琴幫媽媽迎回客人

台中國慶典禮...中山國中棒球隊領唱國歌 超實用紀念小物曝光

相關新聞

路透：賴總統國慶演說將宣布「台灣鐵穹」 整合國內外設備迎多重攻擊

路透引述4位知情人士報導，賴清德總統10日發表國慶日演說時，預計將宣布一項新的先進「全域」防空系統，以強化對中國大陸的防...

賴總統：沒有台灣就沒有中華民國

今天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統昨晚出席國慶晚會，強調「沒有台灣，就沒有中華民國」，絕對不能夠放棄主權。今天的國慶...

盧秀燕：中華民國就是我們的國家

國慶晚會昨晚在台中市圓滿戶外劇場舉行，場內外湧入上萬人。台中市長盧秀燕致詞表示，中華民國就是我們的國家，家和萬事興，唯有...

直播／中華民國國慶！威廉波特冠軍隊亮相、雷虎5機衝場

國慶大會今天上午8時52分在總統府前廣場登場，國防部聯合樂隊將演奏2024年世界棒球12強賽應援曲，威廉波特少棒總冠軍等...

去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

雙十國慶晚會今天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，賴清德總統、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一同出席。賴下午6時半...

國慶焰火登場 國道三號南投交流道中午封閉

國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，中午起國道三號南投交流道全面封閉，車輛需改道。桃園市蘆竹區台茂購物中心也在今晚安排雙十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。