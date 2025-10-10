連立委都要打開包包接受安檢 陳培瑜：維安確實變嚴格

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜代表民進黨團參加114年國慶大會，隨身包包也要打開接受安檢。記者張曼蘋／攝影
114年國慶大會今上午8時52分在總統府前廣場登場，據悉今年會場安檢比去年更嚴格。民進黨立院黨團書記長陳培瑜代表黨團參加，連她隨身攜帶的包包也被檢查，她受訪說，感覺比以往更嚴格，但她不清楚原因。

陳培瑜說，台灣的生日一起出席、慶祝是很開心的事情，總召、幹事長跟她一起出席，有非常多民進黨立委都來，台灣現在在國際的地位、觀點看待台灣，都認為台灣是很重要的地方。重要的日子，台灣的特殊國際地位，一起出席參與是非常重要的。

陳培瑜也說民眾黨主席黃國昌什麼事情都愛指賴總統不是第一次，黃有什麼問題不想問賴總統的。

對於有行政官員被跟監，國安單位要介入調查是否有境外勢力介入，陳培瑜說，若有境外勢力介入，當然不可取，她要問的是，對於台灣的行政官員、民代，不知道有多少人被跟蹤，跟蹤意圖是什麼，希望收集到什麼資料，不知道資料如何被利用，對應到境外勢力介入，這不是政治題目，這是全民國安題目。

談及今年國慶大會的維安似較嚴格，陳培瑜也坦言，她覺得今年較嚴格，往年走進來，管制線沒有這麼大一圈，拿到的地圖跟實際被請下車的地方有差了一段，加強提高維安可能有用意，就依序排隊進來，為何有提高維安的感覺，她也不知道，是進來才知道。往年不用檢查包包，但今年有檢查。

至於是否針對網紅說要斬首賴總統狗頭，陳培瑜先問，網紅本人在哪裡？她又說，重要的國家生日場合，本就有總統、院長、重要的國際來賓，提高維安不見得是針對網紅。

114年國慶大會今上午8時52分在總統府前廣場登場，民進黨立院黨團書記長陳培瑜代表黨團參加，坦言今年安檢確實較往年嚴格。記者張曼蘋／攝影
