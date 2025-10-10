賴清德稱沒台灣就沒中華民國 朱立倫：民進黨把中國2字讓給對岸

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（左）、國民黨前主席吳伯雄（右）上午一起出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮。記者蘇健忠／攝影
國慶晚會昨在台中登場，賴清德總統致詞指中華民國來台70多年，已落地生根與台灣融為一體，所以「沒有台灣就沒有中國」，也強調中國是指中華民國。國民黨主席朱立倫今受訪說，中國本來就是中華民國，但民進黨把中華民國丟掉，把中國這兩個字讓給對岸，不管賴是口誤也好、爭議也好，如果堅持台灣、中國兩個互不相容，就是讓中華民國消失。

今天是國慶日，國民黨今在黨中央舉辦升旗黨典禮，也是朱立倫這任黨主席任內最後一次稱升旗典禮。朱立倫今一臉輕鬆，受訪前還開玩笑說「看起來我最輕鬆」，被問及心情如何？朱說，今天是中華民國114年國慶日，很榮幸能夠代表國民黨在此共同升旗，希望國民黨能夠更好、中華民國能夠更好，也是希望大家能夠更團結，國民黨才能夠更強。

朱立倫說，國民黨更強相信對台灣民主、對中華民國是更好的，且今天6位黨主席候選人都在，他強調每一位都是希望國民黨、中華民國能夠更好更強，大家就秉持這樣的目標，雖然意見也許會有不同，但是最重要就是能團結大家。

另外，賴清德總統昨在國慶晚會上提及，沒有台灣就沒有中華民國。朱立倫認為，如果賴願意承認在中華民國角度，中國就像中國國民黨是中華民國國民黨，本來就是中華民國，這是他們一再的主張，但民進黨完全把中華民國丟掉，直接把中國這兩個字讓給對岸。

朱立倫說，堅持台灣是台灣，中國變成另外一個中國，這樣是把中華民國都給丟掉，相信賴總統不管他是口誤也好、爭議也好，最重要的是做比一切都重要，如果堅持台灣跟中國兩個互不相容，就是讓中華民國消失，很多國人無法產生包容性、多元性的想法跟認同。

媒體追問賴清德總統提前曝光的國慶文告中，提到打造類似以色列的「台灣鐵穹」防空系統。朱立倫強調，真正的戰略是雙D戰略，不但要有強健的國防，更重要的是透過對話交流、減少衝突及風險，這才是重點。朱說，今天國際的局勢都已經很清楚，如果單靠戰爭，是沒有辦法解決問題的，最重要的還是透過對話交流，才有辦法降低風險降低衝突。

