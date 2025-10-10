國民黨中央國慶升旗典禮 朱立倫喊2028重返執政

國民黨主席朱立倫、國民黨主席候選人郝龍斌、國民黨主席候選人蔡志弘、國民黨主席候選人卓伯源、國民黨主席候選人鄭麗文、國民黨前主席吳伯雄、前總統馬英九、國民黨主席候選人張亞中、國民黨主席候選人羅智強、副主席連勝文、秘書長黃健庭以及多位黨籍立委、議員、中常委、黨務主管等上午共同出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮。

前總統馬英九今年選擇再度不出席國慶大會，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬選擇不出席的原因，是無法認同總統賴清德持續強調「新兩國論」，出席國民黨中央升旗的馬前總統低調不受訪。

朱立倫致詞時表示，114年前國民黨創黨總理、國父孫中山的領導之下建立中華民國，114年來國民黨不但是創建中華民國的政黨，更是守護中華民國的政黨，我們有決心永遠為中華民國打拚，這是中國國民黨的任務、使命，也是決心。

朱立倫提及，今年對台灣而言也是充滿嚴峻挑戰的一年，台灣最關鍵的就是民主自由，沒想到總統賴清德從去年就任之後就發動大罷免，針對在野黨所有區域立法委員發動大罷免，這是台灣民主史上最大的危機，也是全世界民主史上從來沒有發生過的事情；所幸在全黨團結一致之下，即便民進黨動用所有的資源、司法的力量追殺、對付國民黨，但國民黨還是能團結一致，最後31比0，所有立法委員都守住了，感謝所有黨員同志與社會大眾守護台灣的民主、守護中華民國最重要的民主自由。