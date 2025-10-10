國慶晚會獲賴總統讚「愈來愈年輕」 盧秀燕回禮：總統也很帥

台中市昨晚睽違8年舉辦國慶晚會，總參加人數超過5萬人次，市長盧秀燕表示，晚會非常成功，連賴清德總統都讚不絕口；雖然國慶日歡慶豐收，台中也要加緊腳步，衝破一切挑戰與困難。賴總統昨打趣說盧「愈來愈年輕」，盧秀燕今天回應，「總統也很帥」。

盧秀燕今天上午參加市府舉辦的升旗典禮，會後受訪表示，昨天晚會到將近10時結束，很多人回家已經11、12時了，但今天上午8時的升旗典禮有上萬名市民參加，很多人甚至5、6時就來排隊，市府也展示了全國最大國旗，象徵台中市民與市府團隊對中華民國的忠誠。

盧秀燕說，今年是她執政第7年，經過7年耕耘，今、明年是建設豐收的時刻，另一方面，國家與城市都面臨許多挑戰，比如美國關稅或是區域戰爭造成的原物料上漲等等，台中不能以過去幾年的進步自滿，要加緊腳步，她也會「留在家」，繼續建設台中，衝破一切困難。

盧秀燕指出，昨晚的國慶晚會約有3000名僑胞參加，另外根據中華電信提供資料，整個晚會的參與人數約為5萬5000人次，賴清德總統對晚會與節目讚不絕口，立法院長韓國瑜也非常感謝，甚至有慶籌會成員開玩笑說，「今年辦這麼好，明年要不要續辦」。

賴總統昨晚致詞時表示，盧秀燕看起來愈來愈年輕，盧今天回應，謝謝總統的稱讚，總統也很帥，韓國瑜也很帥；另外賴也打趣說韓「頭髮比去年少」，盧秀燕今天也開玩笑說，她昨天數了一下，韓國瑜的頭髮沒有減少。

立法院副院長江啟臣也參加了升旗典禮，他表示可以從台中的晚會看到，國人很團結，社會很和諧，可以打拚經濟，因此就向盧秀燕昨晚致詞所說，「家和萬事興」，相信台中可以成為台灣的縮影，台中好，台灣就好，台灣好，中華民國就會好。