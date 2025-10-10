雙十2地升旗連線！黃敏惠赴美升旗唱國歌...副市長也在嘉眷村揮國旗

今天雙十國慶，嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥分別在美國、嘉市2地參加升旗典禮，黃敏惠今年再度受邀前往姐妹市、美國紐約州雪城市，參加駐紐約台北經濟文化辦事處與雪城市府共同舉辦的國慶升旗典禮，與雪城市長Ben Walsh及上百名僑胞、留學生齊聲高唱國旗歌，祝賀中華民國生日快樂，

雪城市1995年與嘉市締結姊妹市，雙方互訪交流，開啟友好關係。今年升旗典禮已邁入第30屆，由嘉大附小幼童軍與女童軍擔任升旗手，伴隨國旗歌奏起，象徵自由與民主的中華民國國旗冉冉升空，在美國東岸的天空高高飄揚。黃敏惠第2次受邀參加雪城市的升旗典禮，能再度在海外親眼見證青天白日滿地紅的國旗升起，心中充滿感動與驕傲。她感謝雪城市長及當地友人多年來對台灣的支持與情誼，認為這場活動象徵著「台美情誼歷久彌新」。