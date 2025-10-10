聽新聞
雙十2地升旗連線！黃敏惠赴美升旗唱國歌...副市長也在嘉眷村揮國旗
今天雙十國慶，嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥分別在美國、嘉市2地參加升旗典禮，黃敏惠今年再度受邀前往姐妹市、美國紐約州雪城市，參加駐紐約台北經濟文化辦事處與雪城市府共同舉辦的國慶升旗典禮，與雪城市長Ben Walsh及上百名僑胞、留學生齊聲高唱國旗歌，祝賀中華民國生日快樂，
雪城市1995年與嘉市締結姊妹市，雙方互訪交流，開啟友好關係。今年升旗典禮已邁入第30屆，由嘉大附小幼童軍與女童軍擔任升旗手，伴隨國旗歌奏起，象徵自由與民主的中華民國國旗冉冉升空，在美國東岸的天空高高飄揚。黃敏惠第2次受邀參加雪城市的升旗典禮，能再度在海外親眼見證青天白日滿地紅的國旗升起，心中充滿感動與驕傲。她感謝雪城市長及當地友人多年來對台灣的支持與情誼，認為這場活動象徵著「台美情誼歷久彌新」。
在嘉市，副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。眷村象徵堅定愛國精神與團結力量，為國家慶生，展現精誠團結的愛國情懷；民眾黨不分區立委張啓楷及多位市議員參加。市府說，從嘉義到雪城，雖遠隔太平洋，但嘉義人的熱情與對國家的祝福不變。期盼藉著這份跨海的升旗情誼，深化2市的文化交流，讓世界看見台灣，也看見嘉義。
