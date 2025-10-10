快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

聽新聞
0:00 / 0:00

雙十2地升旗連線！黃敏惠赴美升旗唱國歌...副市長也在嘉眷村揮國旗

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。記者魯永明／攝影
嘉市副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。記者魯永明／攝影

今天雙十國慶嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥分別在美國、嘉市2地參加升旗典禮，黃敏惠今年再度受邀前往姐妹市、美國紐約州雪城市，參加駐紐約台北經濟文化辦事處與雪城市府共同舉辦的國慶升旗典禮，與雪城市長Ben Walsh及上百名僑胞、留學生齊聲高唱國旗歌，祝賀中華民國生日快樂，

雪城市1995年與嘉市締結姊妹市，雙方互訪交流，開啟友好關係。今年升旗典禮已邁入第30屆，由嘉大附小幼童軍與女童軍擔任升旗手，伴隨國旗歌奏起，象徵自由與民主的中華民國國旗冉冉升空，在美國東岸的天空高高飄揚。黃敏惠第2次受邀參加雪城市的升旗典禮，能再度在海外親眼見證青天白日滿地紅的國旗升起，心中充滿感動與驕傲。她感謝雪城市長及當地友人多年來對台灣的支持與情誼，認為這場活動象徵著「台美情誼歷久彌新」。

在嘉市，副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。眷村象徵堅定愛國精神與團結力量，為國家慶生，展現精誠團結的愛國情懷；民眾黨不分區立委張啓楷及多位市議員參加。市府說，從嘉義到雪城，雖遠隔太平洋，但嘉義人的熱情與對國家的祝福不變。期盼藉著這份跨海的升旗情誼，深化2市的文化交流，讓世界看見台灣，也看見嘉義。

嘉市副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。記者魯永明／攝影
嘉市副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。記者魯永明／攝影
嘉市副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。記者魯永明／攝影
嘉市副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。記者魯永明／攝影
嘉市副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。記者魯永明／攝影
嘉市副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。記者魯永明／攝影
嘉市副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。記者魯永明／攝影
嘉市副市長林瑞彥一早連趕2場國慶升旗典禮。他帶領主管先到最大的眷村經國新城，與居民及退伍軍人一同揮舞國旗，高唱國歌；隨後再趕往精忠新城前廣場，參與另一場升旗儀式，與眷村居民、社區代表及各界人士慶祝。記者魯永明／攝影

國旗 嘉義 國慶 黃敏惠

延伸閱讀

王美惠出線選嘉市長 藍營陷接班困局...這位前政務官再成話題

國民黨主席選舉倒數黃敏惠未表態 郝龍斌、鄭麗文組織動員搶嘉義選票

黃敏惠率嘉市府團隊再訪紐約僑界熱情迎接 展現「嘉己人」精神

拜訪黃敏惠衝黨主席選舉 鄭麗文：她說「女生要互相幫助」

相關新聞

路透：賴總統國慶演說將宣布「台灣鐵穹」 整合國內外設備迎多重攻擊

路透引述4位知情人士報導，賴清德總統10日發表國慶日演說時，預計將宣布一項新的先進「全域」防空系統，以強化對中國大陸的防...

賴總統：沒有台灣就沒有中華民國

今天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統昨晚出席國慶晚會，強調「沒有台灣，就沒有中華民國」，絕對不能夠放棄主權。今天的國慶...

盧秀燕：中華民國就是我們的國家

國慶晚會昨晚在台中市圓滿戶外劇場舉行，場內外湧入上萬人。台中市長盧秀燕致詞表示，中華民國就是我們的國家，家和萬事興，唯有...

直播／中華民國國慶！威廉波特冠軍隊亮相、雷虎5機衝場

國慶大會今天上午8時52分在總統府前廣場登場，國防部聯合樂隊將演奏2024年世界棒球12強賽應援曲，威廉波特少棒總冠軍等...

去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

雙十國慶晚會今天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，賴清德總統、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一同出席。賴下午6時半...

國慶焰火登場 國道三號南投交流道中午封閉

國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，中午起國道三號南投交流道全面封閉，車輛需改道。桃園市蘆竹區台茂購物中心也在今晚安排雙十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。