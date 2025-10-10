聽新聞
賴總統將發表國慶談話 謝龍介：期待帶領中華民國往更好方向
114年國慶大會今上午8時52分在總統府前廣場登場，國民黨立委謝龍介抵達國慶大會現場，針對賴清德總統今日將發表談話，他表示「帶著很好的心情期待總統講話」，希望賴總統帶領中華民國往正確方向提升。
114年國慶大會登場，賴總統今將發表談話，內容可能聚焦於提升國防支出與強化社會韌性，並會重申「負責任地維持台海和平穩定的現狀」。
媒體問及，謝龍介作為一生監督賴總統的人，是否會留意總統講話？謝龍介說，「會啊」，他看賴總統昨晚心情不錯，他今天也帶著很好的心情來期待賴總統講話，國際形勢險峻，台灣、中華民國可以做更好，希望賴總統帶領台灣、中華民國往正確的方向，繼續提升，繼續努力，大家在一起。
此外，身著白衣黑裙的國民黨立委謝衣鳯、黃健豪、林德福、林倩綺等也出席國慶大會。
