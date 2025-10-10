快訊

中央社／ 台北10日電
迎接114年雙十國慶，總統府前國慶大會將登場，今年國慶主題延續113年的「中華民國生日快樂」，10日一早總統府升起國旗。中央社
國慶大會今天上午8時52分在總統府前廣場登場，國防部聯合樂隊將演奏2024年世界棒球12強賽應援曲，威廉波特少棒總冠軍等隊伍將乘英雄車進場，壓軸由空軍雷虎小組5架「勇鷹」高教機噴彩煙飛越總統府。

今年國慶主題延續去年「中華民國生日快樂」，主視覺以雙十圖樣為基礎，主色取自青天白日滿地紅。國慶大會自上午8時52分開始，在總統府前廣場登場，分為序幕暖場、國慶大會、主題表演等3階段。

序幕暖場部分，由台灣太鼓協會帶來「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」，近百人將在總統府前擺開陣勢擊打太鼓、聲勢浩大；之後由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊展現精湛操槍技術與隊形變換，演出2024年世界12強應援歌曲「就一起」；還有新民高中表演藝術科、屏東南榮國中行進管樂團（NZMB）、莊敬高職表演藝術科等團體演出。

進入國慶大會後，當國歌響起時，將由1架CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，伴隨2架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府前方廣場上空；國歌領唱由彰化縣大村國小合唱團，以及獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表吳仕玫、陳凱蒂、林采妮共同演唱；隨後國慶禮讚，由大村國小合唱團與「唐寶寶大器樂團」演出；接著是總統講話。

主題表演部分，首先由新北市警察局騎警隊8匹駿馬及憲兵指揮部快速反應連車隊為前導，2025德國萊茵魯爾世大運代表團、成都世運代表團、世界次青少棒錦標賽冠軍台中市立中山國中棒球隊、威廉波特世界少棒聯盟錦標賽總冠軍台北市立東園國小少棒隊選手，搭乘英雄車隊進場。

隨後，美和科技大學熊鷹儀隊結合海軍陸戰隊樂隊，以「熊鷹凌空 樂儀忠誠」為主題演出，並規劃原住民、客家文化等主題表演，包括客委會、屏東原鄉部落青年會、娜麓灣樂舞劇團演出，桃園市啟英高中與桃園市政府教育局春暉志工也將跨世代同台。

最後壓軸，由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機以5機編隊施放彩煙飛越總統府上方，這也是雷虎小組換裝勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相，為國慶大會劃下完美句點。

路透：賴總統國慶演說將宣布「台灣鐵穹」 整合國內外設備迎多重攻擊

路透引述4位知情人士報導，賴清德總統10日發表國慶日演說時，預計將宣布一項新的先進「全域」防空系統，以強化對中國大陸的防...

賴總統：沒有台灣就沒有中華民國

今天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統昨晚出席國慶晚會，強調「沒有台灣，就沒有中華民國」，絕對不能夠放棄主權。今天的國慶...

盧秀燕：中華民國就是我們的國家

國慶晚會昨晚在台中市圓滿戶外劇場舉行，場內外湧入上萬人。台中市長盧秀燕致詞表示，中華民國就是我們的國家，家和萬事興，唯有...

國慶大會流程一次看！威廉波特冠軍隊亮相、雷虎5機衝場

國慶大會今天上午8時52分在總統府前廣場登場，國防部聯合樂隊將演奏2024年世界棒球12強賽應援曲，威廉波特少棒總冠軍等...

去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

雙十國慶晚會今天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，賴清德總統、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一同出席。賴下午6時半...

國慶焰火登場 國道三號南投交流道中午封閉

國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，中午起國道三號南投交流道全面封閉，車輛需改道。桃園市蘆竹區台茂購物中心也在今晚安排雙十...

