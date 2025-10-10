國慶大會預演進行中 安檢人員：今年比去年更嚴格
114年國慶大會今上午8時52分將在總統府前廣場登場，今年主題是「中華民國生日快樂」，由台灣太鼓協會百人擊鼓揭開序幕，壓軸則是由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機，以五機編隊施放彩煙飛越總統府。據悉，今年會場安檢比去年更嚴格，現場人員也無奈笑說，確實更如此，主要還是與執政者的想法有關。
今年大會節目分為「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」三階段。序幕暖場部分，由台灣太鼓協會帶來「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」演出，緊接著由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊以「樂儀齊鳴震八方 戮力同心護家邦」為主題，展現操槍技術，並演奏2024年世界棒球12強賽應援歌曲「就一起」；再由新民高中表演藝術科、屏東南榮國中行進管樂團、莊敬高職表演藝術科等團體表演。
目前現場持續準備工作，不過今年會場外圍安檢比去年更嚴格，且有工作人員數度不清楚媒體開放時間，現場警方人員也說，確實比去年更嚴格，還是跟執政者的想法有關。
