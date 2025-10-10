駐立代表處國慶酒會 展現台立深化友誼與民主價值

快訊

中央社／ 維爾紐斯10日專電
駐立陶宛代表處是歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，自2021年成立以來，每年的國慶規模逐漸成長。圖為駐立陶宛代表王雪虹以立陶宛文致詞祝福台立友誼後，現場嘉賓給予熱情掌聲。中央社
駐立陶宛代表處是歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，自2021年成立以來，每年的國慶規模逐漸成長。圖為駐立陶宛代表王雪虹以立陶宛文致詞祝福台立友誼後，現場嘉賓給予熱情掌聲。中央社

立陶宛台灣代表處8日晚間在首都維爾紐斯舉辦國慶酒會，來自總理府、外交部、經濟與創新部、環境部及國防部等資深官員，以及政、商與學術界逾200位貴賓出席，較往年更多，展現台立關係近年持續深化的成果。

駐立陶宛代表王雪虹致詞表示，看到眾多友人齊聚慶祝中華民國國慶，不僅象徵台立兩國深厚情誼，也體現對民主與自由的共同信念。她指出，過去一年雙邊關係在經貿、科技、科研與人文交流等領域進展顯著，今年上半年雙邊貿易額成長達59%，台灣企業並投資800萬歐元在立陶宛設立無人機零件工廠。

王雪虹指出，雙方科研合作也持續深化，兩國科研機構共同支持20項生醫與雷射科技研究計畫。台立與美國今年共同在維爾紐斯（Vilnius）舉辦第2屆「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，聚焦供應鏈韌性；台灣並與立陶宛國防部簽署合作意向書，捐助200萬美元（約新台幣6000萬元）協助烏克蘭人道排雷行動，展現民主陣營共同守護自由的決心。

駐立陶宛代表處今年國慶酒會邀請音樂家，以手風琴演奏台灣與立陶宛國歌。中央社
駐立陶宛代表處今年國慶酒會邀請音樂家，以手風琴演奏台灣與立陶宛國歌。中央社

她強調，台立兩國都曾歷經艱辛與抗爭，因此更珍惜民主成果，未來將攜手推動自由、韌性與繁榮的未來，成為全球民主夥伴合作的典範。

國會議員舒克維茜（Jurgita Šukevičienė）致詞指出，台灣國慶是展現台灣人民光榮、力量、自由與韌性的時刻。她表示，立陶宛與台灣共享民主、人類尊嚴與自決權等價值觀，讓兩國緊密團結。她強調，小國家團結起來也能屹立不搖，台立兩國將因追求「自由」而永遠並肩同行。

立陶宛國會友台小組副主席、長期支持台灣的議員馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯馬瑪竇）致詞時指出，中華民國在1922年立陶宛重獲獨立初期、也是立陶宛最需要國際認同的時候，即承認其國家地位，他藉國慶酒會場合向台灣表達感謝，獲現場嘉賓熱烈掌聲。

酒會現場特別準備台灣珍珠奶茶、控肉飯與刈包等台式料理，並以噶瑪蘭威士忌款待來賓，讓與會貴賓在濃厚台灣風味的夜晚共慶國慶。

駐立陶宛代表處於國慶酒會特別準備台灣珍珠奶茶、控肉飯與刈包等台式料理，讓與會貴賓享受台灣風味，共慶雙十。中央社
駐立陶宛代表處於國慶酒會特別準備台灣珍珠奶茶、控肉飯與刈包等台式料理，讓與會貴賓享受台灣風味，共慶雙十。中央社

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

立陶宛 國慶 國防部

