路透：賴總統國慶演說將宣布「台灣鐵穹」 整合國內外設備迎多重攻擊

路透引述4位知情人士報導，賴清德總統10日發表國慶日演說時，預計將宣布一項新的先進「全域」防空系統，以強化對中國大陸的防禦。

其中一位人士表示，賴總統預計將在國慶演說中宣布這項名為「台灣鐵穹」（Taiwan Dome）的防空系統。該系統將整合國產與外購設備，並運用智慧科技進行「全面系統整合」，以因應日益複雜的威脅，例如同時面對無人機、火箭、飛彈與軍機等多重攻擊。

這位消息人士補充說，就像以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統能應對哈瑪斯、黎巴嫩真主黨與伊朗的攻擊一樣，有了這套新系統，台灣社會將能「更具韌性、並更快恢復正常運作」。他進一步指出，相關計畫目前仍在擬定中，「初步整合」將於近期展開，但細節尚未公開。

總統府尚未立即回應路透詢問。

另一名與前述防空系統無關的知情人士則表示，賴總統的國慶演說將聚焦於提升國防支出與強化社會韌性，主軸是「以實力維護和平」，並以具體行動展現捍衛台灣的決心，包括建立一道堅固防線，守護自由與民主。同時，賴總統也將重申，他會「負責任地維持台海和平穩定的現狀」。