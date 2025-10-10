賴總統：沒有台灣就沒有中華民國

今天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統昨晚出席國慶晚會，強調「沒有台灣，就沒有中華民國」，絕對不能夠放棄主權。今天的國慶演說，賴總統將以「前進的力量、六大關鍵力」為核心元素，論述如何在地緣政治下負責任地維持台海和平穩定現狀，並揭示創造百萬就業機會的經濟戰略布局。

國慶晚會昨晚於台中盛大登場，賴總統、立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕聯袂進場，三人都開口唱國歌。賴總統致詞表示，中華民國來台七十多年已經落地生根，「沒有台灣，就沒有中華民國」，一定要堅定守護民主、自由與人權，捍衛中華民國，要優先守護台灣。

賴總統去年參加台北市舉辦的國慶晚會，全程只亮相約十分鐘，也沒有一起唱國歌，遭外界批評「快閃」。昨晚，賴總統不只待足七十分鐘，還與韓國瑜、盧秀燕同坐台下，更與身旁的盧秀燕「咬耳朵」，致詞更稱讚盧秀燕愈來愈年輕、虧韓國瑜頭髮變少，晚會的氣氛活絡。

賴總統昨致詞說，中華民國創立，愛國志士拋頭顱灑熱血，建立民主共和的政府體制，但中華民國來台七十多年，已經落地生根，與台灣融為一體；「沒有台灣，就沒有中華民國，沒有主權，就沒有國家」。

賴總統強調，慶祝中華民國生日的同時，希望全國同胞，不管遇到任何挑戰與威脅，絕對不能放棄主權，一定要堅守民主、自由、人權的生活；捍衛中華民國，要優先守護台灣，這是大家共同的理想。

賴總統上任後，今天第二度向國人發表國慶演說。據了解，賴總統將以「前進的力量、六大關鍵力」作為貫串演說的核心元素，描繪台灣歷史從威權走向自由的「豐沛民主力」、在國際諸多挑戰下仍成功突圍的「創新經濟力」、經濟果實全民共享的「均衡照顧力」，以及結合國際友盟立足世界的「外交夥伴力」、加強自我防衛能力的「國防堅韌力」、無私大愛的「公民良善力」，完整勾勒當代台灣最在地的故事。

各界也將關注賴總統國慶演說內容，與去年五二○就職演說、國慶演說將有何不同？據了解，賴總統演說基調具有高度一致性，四大元素不變，為「穩健、自信、均衡、負責任」，骨幹仍是「民主、和平、繁榮」，延續前總統蔡英文執政基礎，也揭示賴政府接棒至今的擘畫方向，讓台灣在全球經濟站穩關鍵地位，也在地緣政治下負責任地維持台海和平穩定現狀。

據了解，賴總統也將談及從實力到韌性的國防堅韌力，包括增加國防支出、強化社會韌性，以實力守護和平、以具體行動展現守護國家決心，建構守護自由民主的堅強防線，以及從國內走向國際的無私良善力，透過六股力量描繪最具時代意義的台灣價值。