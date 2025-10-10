聽新聞
國慶焰火登場 國道三號南投交流道中午封閉
國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，中午起國道三號南投交流道全面封閉，車輛需改道。桃園市蘆竹區台茂購物中心也在今晚安排雙十煙火秀，讓無法前往南投的民眾，也能為國家慶生，桃園市政府今年將國慶升旗典禮，移師桃園區風禾公園，擺放70隻「黑貓公仔」成為國慶日快閃景點。
南投國慶焰火今晚在南投縣會展中心登場，焰火秀有40分鐘，分為12段主題，施放4萬3885發，規模為近10年之最，首度加入「七彩水墨焰火」特效，為維持現場安全，市區多處路口已掛出禁止進入、禁止左右轉與禁止停車等標示。
管制範圍包括東閔路、中華路、祖祠路、育樂路（信義街至綠美橋）、芳美路（民族路至綠美橋）等區域，時間自10日中午12時至深夜12時止，鄰近的情人橋、綠美橋也實施人員管制。
交管路段廣泛，縣府呼籲民眾利用6處接駁點，分別為南崗工業區、中興新村牌樓、草屯草鞋墩夜市、環鴻安輪廠、名間欣美園區及豬事文化園區，現場有停車場與接駁車，往返會場周邊的華陽路、祖祠路及東閔路。
南投市公所在易經大學、旺來園區兩處高點規畫「高處觀賞點市集」，活動從今天下午1時至晚間9時，結合市集、表演與抽獎。
桃園市政府國慶升旗典禮，移師桃園區風禾公園，結合「黑貓出任務」活動，現場擺放70隻黑貓公仔。
異域孤軍後代張老旺每年自辦升旗典禮，已辦31年，今年雖高齡85歲，仍堅持在龍岡圓環旁公園辦理。
桃園市蘆竹區台茂購物中心今晚7時45分有雙十煙火秀，業者會視現場風速評估施放與否；市議員張碩芳11、12日在桃園區藝文廣場辦親子泡泡派對，另有園遊會、音樂劇和闖關遊戲。
