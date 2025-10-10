聽新聞
0:00 / 0:00

國慶焰火登場 國道三號南投交流道中午封閉

聯合報／ 記者江良誠陳俊智／連線報導
國慶焰火今天在南投縣會展中心登場，市公所在易經大學、旺來產業園區規畫觀賞區。圖為在9月時試放，場面壯觀。圖／南投市公所提供
國慶焰火今天在南投縣會展中心登場，市公所在易經大學、旺來產業園區規畫觀賞區。圖為在9月時試放，場面壯觀。圖／南投市公所提供

國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，中午起國道三號南投交流道全面封閉，車輛需改道。桃園市蘆竹區台茂購物中心也在今晚安排雙十煙火秀，讓無法前往南投的民眾，也能為國家慶生，桃園市政府今年將國慶升旗典禮，移師桃園區風禾公園，擺放70隻「黑貓公仔」成為國慶日快閃景點。

南投國慶焰火今晚在南投縣會展中心登場，焰火秀有40分鐘，分為12段主題，施放4萬3885發，規模為近10年之最，首度加入「七彩水墨焰火」特效，為維持現場安全，市區多處路口已掛出禁止進入、禁止左右轉與禁止停車等標示。

管制範圍包括東閔路、中華路、祖祠路、育樂路（信義街至綠美橋）、芳美路（民族路至綠美橋）等區域，時間自10日中午12時至深夜12時止，鄰近的情人橋、綠美橋也實施人員管制。

交管路段廣泛，縣府呼籲民眾利用6處接駁點，分別為南崗工業區、中興新村牌樓、草屯草鞋墩夜市、環鴻安輪廠、名間欣美園區及豬事文化園區，現場有停車場與接駁車，往返會場周邊的華陽路、祖祠路及東閔路。

南投市公所在易經大學、旺來園區兩處高點規畫「高處觀賞點市集」，活動從今天下午1時至晚間9時，結合市集、表演與抽獎。

桃園市政府國慶升旗典禮，移師桃園區風禾公園，結合「黑貓出任務」活動，現場擺放70隻黑貓公仔。

異域孤軍後代張老旺每年自辦升旗典禮，已辦31年，今年雖高齡85歲，仍堅持在龍岡圓環旁公園辦理。

桃園市蘆竹區台茂購物中心今晚7時45分有雙十煙火秀，業者會視現場風速評估施放與否；市議員張碩芳11、12日在桃園區藝文廣場辦親子泡泡派對，另有園遊會、音樂劇和闖關遊戲。

延伸閱讀

國慶連假明起展開！國道11路段恐壅塞 國5凌晨車潮湧現

韓國瑜南投茶博人氣旺 邀全民看國慶焰火喊「中華民國生日快樂」

南投國慶焰火哪裡看？公所推「高處觀賞點」視野遼闊不擠人

國慶日連假觀賞國慶焰火 高公局：注意國道交通管制

相關新聞

賴總統：沒有台灣就沒有中華民國

今天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統昨晚出席國慶晚會，強調「沒有台灣，就沒有中華民國」，絕對不能夠放棄主權。今天的國慶...

盧秀燕：中華民國就是我們的國家

國慶晚會昨晚在台中市圓滿戶外劇場舉行，場內外湧入上萬人。台中市長盧秀燕致詞表示，中華民國就是我們的國家，家和萬事興，唯有...

去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

雙十國慶晚會今天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，賴清德總統、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一同出席。賴下午6時半...

國慶焰火登場 國道三號南投交流道中午封閉

國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，中午起國道三號南投交流道全面封閉，車輛需改道。桃園市蘆竹區台茂購物中心也在今晚安排雙十...

國慶大會 馬英九再拒出席

今天是中華民國國慶日，前總統馬英九因不滿賴清德總統近日仍強調「新兩國論」，繼去年缺席國慶大會後，今年再次選擇不出席。國民...

越夜越嗨！台中國慶晚會玖壹壹、血肉果汁機壓軸 盧秀燕也跳起來

雙十國慶晚會今晚在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，主題是「中華民國、台灣味、台中Style」，壓軸演出的「台中St...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。