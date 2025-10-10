聽新聞
國慶大會 馬英九再拒出席

聯合報／ 記者李成蔭周佑政林銘翰／台北報導

今天是中華民國國慶日，前總統馬英九因不滿賴清德總統近日仍強調「新兩國論」，繼去年缺席國慶大會後，今年再次選擇不出席。國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌則都將出席，黃國昌表示，民進黨大罷免夢碎，呼籲賴總統回歸務實理性，好好當個全民總統。

對於馬英九今年再度缺席國慶大會，馬英九基金會執行長蕭旭岑解釋，賴總統最近接受美國網紅專訪，還是強調「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，違反中華民國憲法「台灣與大陸同屬一個中國」規定，卻又刻意在國慶希望營造歷任總統、朝野政黨都幫「新兩國論」背書的場景，馬英九無法認同，因此今年還是選擇不出席。

針對賴總統提出所謂兩岸和平要靠美國的論點，蕭旭岑批評，兩岸問題最終只有兩岸根據各自憲法與法律，自行透過和平途徑解決，依靠任何外國，都是不可行的，更何況「新兩國論」只會將兩岸拖向戰爭，美國總統川普不太可能買帳；若賴總統國慶演說要繼續維持「新兩國論」，就是無視兩次大罷免失敗的民意，台灣只會愈來愈危險。

除朱立倫今天將出席國慶大會外，黃國昌也將率領所有黨籍立委出席觀禮。黃國昌說，民眾黨秉持前主席柯文哲樹立的價值，永遠把國家利益放在政黨利益之上，即使現在對賴總統有諸多強烈批判，「但是這是國家的生日，不是民進黨的生日，更不是賴清德一個人的節日」，因此民眾黨團仍將出席今年的國慶大會。民進黨發動大罷免已經夢碎，希望賴總統國慶文告回到務實理性，回歸屬於全民的總統。

另外，前總統蔡英文以及保外就醫中的前總統陳水扁今天都將出席國慶大典，這也是兩人連續兩年出席國慶大典。

