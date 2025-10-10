盧秀燕：中華民國就是我們的國家

國慶晚會昨晚在台中市圓滿戶外劇場舉行，場內外湧入上萬人。台中市長盧秀燕致詞表示，中華民國就是我們的國家，家和萬事興，唯有團結國人，才能萬世開太平。立法院長韓國瑜表示，今年不只是辛亥革命一一四周年紀念，更是對日抗戰八十周年，呼籲高舉國旗、大聲唱國歌。

暌違八年，國慶晚會再次在台中市舉行，昨天下午就有群眾排隊等待入場，不到晚間六時場內已客滿，場外文心森林公園的轉播區草坪，也湧入大批民眾。賴清德總統與盧秀燕、韓國瑜晚間六時卅分一起進場，滿場觀眾鼓掌叫好，場面熱絡。

盧秀燕以地主身分率先上台致詞。盧秀燕說，國父孫中山先生領導革命，創建中華民國， 一一四年以來，國家發展碰到許多困難，像近幾年國內外情勢動盪，不久前花蓮縣光復鄉發生災情，國人不分你我投入救災，患難見真情，這就是善良、團結、勇敢的台灣，也是中華民國立國的精神。

盧秀燕說，我們的國家屹立不搖，台中市也進步快速，人口突破二八六萬人，穩居台灣第二大城，更被評選為最幸福宜居的城市；幸福得來不易，這是市民與市府努力成果，因為台中好，台灣就會好，中華民國團結和諧，國家才有發展，人民才能安心、安全、安居。

韓國瑜致詞表示，在為國家生日暖身的晚會，他想起八十年前，浴血對日抗戰八年，終於取得勝利，今年不光是辛亥革命一一四周年紀念，更是對日抗戰八十周年紀念；青天白日滿地紅國旗是反對清廷、追求民主、崇尚自由、重視人權的象徵；八十年前如此，八十年後的今天也是如此。

韓國瑜說，盼國人在國慶日，舉著國旗，大聲唱出中華民國的國歌，緬懷先賢先烈拋頭顱灑熱血，不計代價追求民主、自由、平等的中華民國。

韓國瑜說，「樹高千丈，落葉歸根」，華僑在海外再風光、富貴，永遠不會忘記自己的根在台灣，發自內心感謝僑胞對台灣這塊土地的熱愛；他半個月前訪問日本，好多僑胞關心花蓮災情，更是出錢、出力，心中有台灣，他由衷的感謝。