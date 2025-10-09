駐菲代表處國慶酒會 周民淦：台菲關係更加堅實緊密

中華民國駐菲律賓代表處今晚舉辦114年雙十國慶酒會，駐菲代表周民淦指出，現今台菲關係「更加友好、更加堅實緊密」，相信雙邊關係將繼續蓬勃發展。

國慶酒會在菲律賓BGC新興發展區的Grand HyattManila大飯店舉行，現場冠蓋雲集，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事、現任政府官員、外交使節、僑界與台商界領袖數百人出席。

多名前內閣官員，包括前國防部長、前參謀總長、前國家安全顧問、前貿工部長、前衛生部長也到場致賀。

周民淦致詞時說，過去一年台菲關係更加友好、更加堅實緊密，其中一個重要里程碑就是菲律賓給予台灣遊客免簽停留14天的對等互惠措施，在台菲互相免簽之下，預期人員互訪、文化教育交流、貿易與投資都會大幅成長。

另一個里程碑是8月底一支台灣貿易投資訪問團的來訪，團員來自資通訊科技、半導體、能源、人工智慧、智慧農業等重點產業，推動「台菲經濟走廊」與「呂宋經濟走廊」的對接，讓南台灣與北呂宋發展為整體經濟區。

周民淦說，自賴清德總統就任以來，台灣依循「價值外交」與「總合外交」的方向與願景，與理念相近國家共築韌性、民主的第一島鏈，菲律賓正是重要合作夥伴之一。

針對近日菲律賓中部宿霧省發生規模6.9強震，周民淦宣布，台灣政府將捐贈20萬美元，協助災區重建，盼災民早日恢復正常生活。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事莊偉順（Wilson Tecson）代表代理主席巴迪爾諾斯（CorazonA. Padiernos）致詞，盛讚台菲友誼歷久彌堅，台灣一直是菲律賓的重要貿易、投資、教育和民間交流夥伴。

莊偉順並感謝台灣人民對宿霧震災的暖心慰問和慷慨援助。

菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）和巴迪爾諾斯也透過預錄影片，祝福中華民國生日快樂，感謝台灣政府與人民妥善照顧20名在台灣生活和工作的菲律賓僑民。

龍潭愛樂管弦樂團由團長張鴻宇、顧問前外交部常務次長史亞平帶領，在國慶酒會上演奏多首台灣、客家與菲律賓名曲。

史亞平說，龍潭愛樂管弦樂團以音樂為語言，傳遞友誼、分享台灣之美，讓更多菲律賓朋友感受台灣的熱情與創造力，明天還會到菲律賓大學演出交流。

周民淦與貴賓們向全場人士祝酒之後，一起切蛋糕，祝福中華民國國運昌隆，台菲友誼更緊密。