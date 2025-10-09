駐汶萊代表處慶雙十 成立「台灣之友社」厚實情誼

中央社／ 新加坡9日專電
駐汶萊代表處8日舉辦雙十國慶晚會，包括汶萊政商學界人士、台商會及留台校友出席，場面熱絡。圖／中央社（駐汶萊代表處提供）
汶萊代表處舉辦雙十國慶酒會，駐汶萊代表蕭勝中表示，台灣實力不僅體現在文化魅力，更展現在經濟科技與民主價值上，在國際挑戰中展現韌性，期盼透過人與人的互動連結，讓台汶情誼更加深厚。

駐汶萊代表處8日晚間舉行雙十國慶晚會，包括汶萊政商學界人士、台商會及留台校友出席，更有來自嘉義文化團體跨海到訪歡慶。

根據駐汶萊代表處新聞稿，駐汶萊代表蕭勝中致詞時表示，「台灣最美的風景是人」，期盼透過經貿、文化、教育與民間交流，讓雙邊關係更加緊密，雙十國慶不僅是台灣的重要節日，更是民主、自由價值、人文溫情與國際友人共享的時刻。

他指出，在總統賴清德倡導的「價值外交」理念下，外交部長林佳龍推動「總合外交」，為台灣外交開創新契機，台灣在持續推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的進程中，積極爭取汶萊及各會員國支持；同時，台灣願與汶萊「2035國策願景」結合，深化農業、漁業、醫療等領域合作，持續推動務實交流。

駐汶萊代表處表示，今年雙十國慶晚會現場最受矚目的亮點之一，是自今年6月23日台汶雙向免簽後，雙邊交流進入新里程碑，大幅促進觀光、文化與教育交流。為了展現台灣豐富多元的文化魅力，代表處特別規劃「台灣觀光行銷區」，以嘉義阿里山為主題，搭配攝影文化展示讓到場賓客體驗台灣氛圍。

蕭勝中指出，台灣的實力不僅體現在文化魅力，更展現在經濟、科技與民主價值上。台灣在半導體與AI領域更具世界領先地位，生產全球9成AI伺服器，吸引Google、Microsoft與NVIDIA等國際大廠將台灣視為亞洲重鎮；在民主與自由方面，台灣在國際挑戰中展現韌性，成為「世界的台灣」。

蕭勝中也宣布成立「台灣之友社」（Friends ofTaiwan Club），邀請曾到訪台灣或有意與台灣合作的汶萊友人加入，作為交流平台，期盼透過人與人的互動連結，讓台汶情誼更加深厚。

汶萊 國慶 外交部

