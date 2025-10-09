去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

聽新聞
聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
賴清德總統（中間右）與台中市長盧秀燕（左）互動熱絡。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（中間右）與台中市長盧秀燕（左）互動熱絡。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶晚會今天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，賴清德總統、立法院長韓國瑜台中市盧秀燕一同出席。賴下午6時半進場，致詞結束約7時40分離場，待超過1小時；他今天心情似乎相當好，整場都掛著笑容，也和身旁的盧秀燕談笑。

賴清德總統去年參加台北市舉辦的國慶晚會，只亮相約10分鐘，甚至沒有一起唱國歌，挨批「快閃」、「不尊重中華民國」，外界解讀他刻意不給韓國瑜面子；總統府當時澄清，賴總統是考量流程規畫、場館環境與維安，為避免擾民才沒有全程參與。

賴總統今天一改去年作風，在大進場表定時間下午6時半準時現身，與盧秀燕、韓國瑜一起入場，揮手向全場觀眾致意；他的座位就在韓、盧2人中間，儘管賴與韓只有簡單握手，但與盧的互動相當熱絡，不僅親口誇盧「愈來愈年輕」，席間2人還有咬耳朵。

賴總統今天心情似乎相當不錯，在台下聽盧秀燕、韓國瑜致詞時，不時微笑點頭、輕輕拍手，上台致詞時請全場觀眾給2人熱烈掌聲；他全程面帶微笑，致詞中較未帶到敏感話題，也從下午6時半一直待到7時40分許才離開，離場時和所有嘉賓一一握手，在現場超過70分鐘，比去年多出整整1小時。

不過，今天場外倒是發生一起插曲，1名民眾在下午6時半晚會開始後想進場，但已超過進場時間，被工作人員擋在外面，該民眾激動喊「想看賴總統」、「盧秀燕作秀」，約數分鐘後被警察勸離。

