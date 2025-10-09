駐加拿大代表處慶雙十 加國主流媒體選為渥太華年度盛會

駐加拿大代表處舉辦慶祝中華民國台灣114年國慶酒會，近80位加拿大國會議員出席，另有15國駐加使節、政、商、僑、學界及媒體約400位賓客與會。活動早在9月即被加國主流媒體「國會山莊時報」（The Hill Times）預告為首都渥太華年度盛會。

酒會7日晚間在渥太華城堡飯店（Fairmont ChâteauLaurier）舉行，活動在振奮鼓聲、祥獅獻瑞及台灣民俗藝陣電音三太子表演中熱鬧揭開序幕。

出席政要包括加台國會議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）、共同主席麥唐納（MichaelMacDonald，另譯：麥唐諾）、保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）、議會領袖謝爾（AndrewScheer）、參議院保守黨團領袖赫薩科斯（LeoHuosakos）、魁人政團黨魁布朗謝（Yves-FrançoisBlanchet）、外交委員會副主席布魯烈-杜塞（AlexisBrunelle-Duceppe）以及渥太華大學名譽校長兼第一民族耆老康曼達（Claudette Commanda）、Samson CreeNation部落大酋長薩多貝克（Vernon Saddleback）等多位原民代表。

駐加代表曾厚仁致詞時，分享他對今年以來國際地緣政治情勢的多項觀察與省思。他指出，台灣處於威權體制武力威脅及灰色地帶作戰前沿，致力強化自我防衛能力，將提高明年國防預算至GDP 3.32%，並在2030年達到GDP 5%目標。此外，台灣因深知「和平靠實力」而非仰賴侵略者善意，致力推動「全社會防衛韌性」，透過城市韌性演習動員全民參與。

曾厚仁表示，民主國家應在逆境中提高韌性、在變局中強化警覺，當民主國家團結一致，必能堅定嚇阻及抵禦外部威脅。他呼籲稟持「勇往直前、永不放棄」精神，迎接更安全穩定的繁榮未來。

加國參眾議員致詞祝賀時同聲表示，台灣是捍衛民主、保衛自由之象徵，也是國際社會不可或缺的一員，加拿大支持台灣有意義參與國際組織極為重要，未來他們將繼續堅定推進台加兩國關係，開創雙邊互惠合作。

駐加代表處在酒會現場擺設由多倫多台商培植的色彩繽紛蝴蝶蘭，另設有國慶酒會照相區，多位政要踴躍參與持印有台灣意象的自拍框拍照，氣氛熱鬧歡愉。

酒會中的台灣特色美食也是亮點，包括手工豬肉刈包、鹽酥雞、台式炒米粉、蚵仔煎、鮮竹卷等台式料理廣受好評，展現台灣美食文化魅力。