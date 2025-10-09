聽新聞
台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
國慶晚會今在台中圓滿劇場登場，1名女子在場外情緒失控，高喊「我要見總統！」記者曾健祐／翻攝
國慶晚會今在台中圓滿劇場登場，1名女子在場外情緒失控，高喊「我要見總統！」記者曾健祐／翻攝

台中市今晚在南屯區文心森林公園圓滿劇場舉辦國慶晚會，賴清德總統、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕均到場，未料周邊發生插曲，1名女子自稱「我要見總統！」在公園外激動大喊、跺腳，經警方勸阻後她才冷靜自行搭車離去，未釀衝突。

國慶晚會今在圓滿劇場登場，周邊實施交通管制，包括藝人白冰冰、胡瓜，及玖壹壹、血肉果汁機等到場開唱，傍晚周邊就開始湧現人潮，紛紛進入會場提前卡位。

賴清德、韓國瑜及盧秀燕同時在晚間6點半抵達，3人也齊開口唱國歌，未料在場外一度發生插曲，有1名黑衣長髮女子激動大喊「我要進場看賴清德！」

但因當時人潮眾多，入場也需排隊管制，女子氣得跺腳一再稱「到底要怎樣進去」、「我真的很生氣！」

當時第四分局大墩派出所副所長龔祖玉、春社派出所副所長顏佑容，2名女副所長均在場，趕緊上前了解並安撫女子情緒，表示想要看總統，可以到一旁有高清大螢幕轉播，一樣可以看得很清楚，但女子仍不願意，最後見不到總統本人才決定自行搭計程車離去。

直到晚間7點多，警方獲報有1對70多歲的日本僑民夫婦，大老遠來台中參加國慶晚會，但因在人群中太久體力不支，一時找不到出口加上身體不適，警方引導至外圍協助叫計程車讓他們順利離開。

