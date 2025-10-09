聽新聞
0:00 / 0:00

國慶晚會開幕！賴總統、韓國瑜、盧秀燕一起大進場 3人開口唱國歌

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
國慶晚會今晚在台中登場，賴清德總統、台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜同時進場，3人也開口唱國歌。圖／台中市政府提供
國慶晚會今晚在台中登場，賴清德總統、台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜同時進場，3人也開口唱國歌。圖／台中市政府提供

雙十國慶晚會今晚在台中文心森林公園戶外圓滿劇場舉行，賴清德總統下午6時半準時入場，與立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人一起大進場。賴、盧、韓3人並排坐下；稍晚的唱國歌階段，賴總統也開口齊唱，神情肅穆。

今年國慶晚會睽違8年回到台中，主題是「中華民國、台灣味、台中Style」，賴清德總統、韓國瑜、盧秀燕、南投縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等人出席；晚會下午6時半開始，現場湧入2萬人，圓滿劇場全數坐滿，沒來得及進入劇場的民眾被引導到草坪區觀看大螢幕直播。

賴清德總統去年10月5日參加在台北大巨蛋舉行的國慶晚會，全程只亮相約10分鐘，遭質疑「快閃」、「不尊重國家」，總統府澄清是維安考量且避免擾民；不過他今年是否會再次發生類似爭議，也受到外界關注。

今年晚會表訂下午6時半大進場，賴清德總統、韓國瑜、盧秀燕等人一齊現身，賴總統進場一邊向觀眾揮手，一邊步入座位區，盧緊隨其後，韓距離稍遠；3人座位被排在一起，賴就在韓、盧中間，不過3人沒有過多互動，僅稍微致意，賴總統與盧秀燕也有「咬耳朵」交談。

下午6時35分許，由台中12大公會、協會領唱國歌，賴清德總統開口唱歌，神情嚴肅，盧秀燕也跟著唱國歌，神態較為活潑，甚至跟著節奏點頭；6時38分許，三軍儀隊退伍弟兄協會帶著5面國旗進場，40分許帶領齊唱國旗歌。

賴清德總統、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人進場。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人進場。記者黃仲裕／攝影
國慶晚會在台中，戶外圓滿劇場湧入2萬人。記者黃仲裕／攝影
國慶晚會在台中，戶外圓滿劇場湧入2萬人。記者黃仲裕／攝影

國慶 賴清德 韓國瑜 盧秀燕 許淑華

延伸閱讀

同獲「心想事成」祝福 鄭麗文：當選黨主席百分百配合韓國瑜

辦國慶晚會只宣傳盧秀燕？議員批國旗稀疏 中市府：懸掛1.6萬面

郝龍斌選黨主席「臨時大家要我出來」 和盧秀燕有「交心的談話」

「盧媽二子」站台郝龍斌 台中政壇觀察：盧秀燕支持郝龍斌

相關新聞

賴總統：沒有台灣就沒有中華民國

今天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統昨晚出席國慶晚會，強調「沒有台灣，就沒有中華民國」，絕對不能夠放棄主權。今天的國慶...

盧秀燕：中華民國就是我們的國家

國慶晚會昨晚在台中市圓滿戶外劇場舉行，場內外湧入上萬人。台中市長盧秀燕致詞表示，中華民國就是我們的國家，家和萬事興，唯有...

去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

雙十國慶晚會今天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，賴清德總統、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一同出席。賴下午6時半...

國慶焰火登場 國道三號南投交流道中午封閉

國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，中午起國道三號南投交流道全面封閉，車輛需改道。桃園市蘆竹區台茂購物中心也在今晚安排雙十...

國慶大會 馬英九再拒出席

今天是中華民國國慶日，前總統馬英九因不滿賴清德總統近日仍強調「新兩國論」，繼去年缺席國慶大會後，今年再次選擇不出席。國民...

越夜越嗨！台中國慶晚會玖壹壹、血肉果汁機壓軸 盧秀燕也跳起來

雙十國慶晚會今晚在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，主題是「中華民國、台灣味、台中Style」，壓軸演出的「台中St...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。