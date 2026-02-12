輝達總部簽約將投入逾400億 蔣萬安：預計年中動土

台北市長蔣萬安昨（11）日宣布與輝達（NVIDIA）完成地上權簽約，輝達將順利進駐北投士林科技園區T17、T18基地。蔣萬安表示，「台北就是輝達的家。」輝達將投入逾400億元，從興建到營運階段將有超過1萬個工作機會，預計今年中動土，也希望力邀輝達執行長黃仁勳參與。

北市府順利與輝達簽約後，台北市副市長李四川昨日表示，將於2月底請辭副市長，對於新北市民在好幾份（市長）民調中對他的支持，他當然有感，也應該當仁不讓，3月起將回到熟悉的新北市，若能獲國民黨提名，也會與民眾黨主席黃國昌找出藍白合作方式。

北市府昨日與輝達台北子公司「台灣輝達經典」完成簽約，蔣萬安表示，對台北市、對台灣來說都是非常關鍵且重要的一步，也是重要里程碑，輝達將投入超過400億元，且從興建到營運階段會有超過1萬個工作機會，預計年中動土。

蔣萬安表示，北市府是以換約方式與輝達完成簽約，對北市、對台灣來說都是非常關鍵且重要的一步，也是重要的里程碑。據簽約內容，設定地上權是50年加20年，權利金122億元。

蔣萬安指出，輝達在台北設立輝達台灣子公司「台灣輝達經典」成為簽約方，而資本額從原本門檻也提高到10億，近期也完成增資33億。據輝達所提供的投資營運計畫書，興建預計投入超過400億元，從興建到營運階段會有超過1萬個工作機會，完成簽約後，接下來希望能夠在今年中，也就是預計6月、7月左右，可以順利動工。

輝達台灣總部是否已更新相關完工與營運期程？蔣萬安表示，輝達希望愈快愈好，所以至少從簽約完後到接下來的動工相關行政程序，市府一樣會依照既有的計畫跟步調來進行，至於動工後多久可以完成，還要看輝達整體設計及後續安排。

對於傳出輝達將規劃台灣總部二期，蔣萬安表示，有關輝達第二總部，市府截至目前沒有收到相關訊息，但是如果輝達確實有意再擴大，一樣會全力給予協助。

業界指出，輝達總部除了帶旺士林房市向上，相關效應也將外溢到周邊行政區，包括石牌、奇岩、復興崗等因房價相對親民，有望成為購屋首選熱區。

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰指出，台北市正處於從「行政服務中心」轉向「AI 科技全球樞紐」的關鍵轉折點。未來五年將有2萬名科技人才湧入北士科就業，AI供應鏈產業集結，將加速擴大「城北科技富人生活圈」。