輝達效應 北士科住宅新案每坪喊到150萬
輝達與北市府昨天完成簽約，鄉林集團董事長賴正鎰指出，台北市發展正處於從「行政服務中心」轉向「ＡＩ科技全球樞紐」的關鍵轉折點，建議北市府盡早做好擴大交通的整體規畫，讓城北生活圈成為舒適圈。房仲則說，在輝達進駐帶動下，北士科住宅新案單價從每坪一二○多萬攀升至約一五○萬元，商辦新案高價也由六字頭上看八字頭，出現房市連動效應。
賴正鎰說，過去台北發展聚焦信義區與大直，輝達落腳北士科，可預見台北「城市發展軸線」將沿著中山、士林、北投一路向北延伸，象徵高端人才與資金流向的轉移，原本外流人口將持續回流台北市。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北士科開發至今僅約十年，當地房市供給以預售屋為大宗，交易著重在新建案。輝達總部消息曝光後，北士科的住宅與商辦價格都受到鼓舞，住宅方面，新案價格拉高至一五○萬元；商辦部分，新案高價也成長到八字頭。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶則說，北士科區域新案房價節節高漲，而區域在產業題材支撐下，預售屋成交單價預計仍有強勁走勢，有望帶動北投、士林一帶中古市場價格補漲。北投預售屋單價季漲幅曾高達百分之十至十二，連帶老舊公寓也從四字頭補漲至五字頭，漲幅約百分之十六點六。
