輝達海外總部落腳北士科簽約完成 將有萬個工作機會

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北報導
台北市政府昨天與輝達簽約，台北市長蔣萬安（中）展示契約書，並表示希望六月可以動工。右為北市副市長李四川。記者邱琮皓／攝影
台北市政府昨天與輝達簽約，台北市長蔣萬安（中）展示契約書，並表示希望六月可以動工。右為北市副市長李四川。記者邱琮皓／攝影

台北市政府昨天與輝達簽約，海外總部確定落腳北士科，市長蔣萬安出示簽約正本並表示，這對北市、對台灣來說都非常關鍵，是重要里程碑；輝達投資計畫書也透露會有一萬個工作機會，海外總部興建金額將超過四百億元。

北市府與輝達子公司簽約，甲方代表為蔣萬安，乙方為輝達全球總稅務長、台灣輝達經典公司法定代表人Mark Steven Hoose。蔣說，很高興輝達第一個海外總部順利落腳北士科，台北就是輝達的家，再次證明台北有相關實力，未來可成為ＡＩ科技產業發展的最強心臟。

蔣萬安說，簽約內容設定地上權是五十年加上廿年，權利金一二二億元。根據輝達投資計畫書，海外總部興建投入超過四百億元，興建到營運階段有超過一萬個工作機會，接下來希望今年六、七月動工，市府會全力協助。

一開始輝達簽約方考量以原本新加坡、香港和英屬維京群島等地公司，蔣萬安說，他爭取希望輝達落腳並在北市設立子公司，也因此輝達設立台灣輝達經典公司，成為簽約方，資本額門檻從八億提高到十億元，最近再增資卅三億元。

輝達執行長黃仁勳六月二日至五日會來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），市府已留好北流場地；被問是否希望與黃一起主持動工，蔣萬安說，很希望。蔣萬安指出，這段過程要感謝副市長李四川以及各局處整體團隊，另外感謝全民支持，還有議會協助，也要感謝新光人壽協助及促成這次完成地上權簽約。

先前傳輝達海外第二總部看中洲美國小預定地，蔣萬安回應，目前沒有收到相關訊息，但如果輝達有意願，北市府一樣會全力協助。洲美國小預定地面積約四點六八公頃，目前為學校用地，位在北士科西側，基地完整，四面臨路，先前北市府曾做為輝達落腳備案。

