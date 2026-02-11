輝達海外全球總部進駐北士科 專家：商辦一坪喊到百萬遠景了

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市多年來可開發素地稀少，因此北投士林科技園區，是台北市少有的大規模新興開發區，在南港、內湖等科技聚落的開發均趨近飽和的情況下，企業想在台北市扎根，北士科就成了最佳選擇，尤其全球科技巨頭輝達（NVIDIA）落腳，可望進一步帶動AI產業進軍北士科，讓北士科的發展前景更受期待，也讓北士科的不動產市場在房市景氣寒冬，仍有扎實的價量支撐力道。

由於北士科開發至今僅約10年左右，因此現今當地的房市供給，以預售屋為大宗，另有少量的新成屋，交易著重在新建案。在輝達總部消息曝光後，北士科的住宅與商辦價格都受到鼓舞，住宅方面，新案價格天花板從原本的120多萬元，一口氣拉高至150萬元；商辦部分，新案每坪成交價也從6字頭成長到8字頭，甚至還有醞釀中的個案喊出百萬元遠景，也顯示有了輝達加持，業者對區段發展的後市頗具信心。

台北市北士科重劃區以承德路為界，東側為軟橋段，西側則是洲美段。東邊的軟橋段，即為輝達總部基地的所在地，距離既有的芝山、石牌、明德等成熟商圈較近，也可享有捷運紅線的交通之便，目前北士科周邊的學校也比較靠近軟橋段，因此軟橋段的發展進展應會略快於西側的洲美段。

而洲美段的大眾運輸環境相對貧乏，仍有待政府規劃軌道運輸強化通勤條件，但洲美段往來快速道路較方便，可開發腹地也略較軟橋段充裕，所以當軟橋段開發到相當程度後，洲美段便是企業在北士科布局的熱點，潛力不容小覷。

陳定中指出，與內科的情況相似，北士科與台北市中心隔河相望，因此聯外高度仰賴橋梁連接，但目前鄰近的洲美高架快速道路、雙溪橋、文昌橋、士林橋的聯外橋樑，在上下班尖峰時間的車流量已相當可觀，因此強化大眾運輸減少車流，將是北士科因應往後數萬科技新貴通勤的重要課題。