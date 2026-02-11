快訊

網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！警方到場了

電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

輝達海外全球總部進駐北士科 專家：商辦一坪喊到百萬遠景了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，台北市長蔣萬安秀出地上權契約。記者林伯東／攝影
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，台北市長蔣萬安秀出地上權契約。記者林伯東／攝影

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市多年來可開發素地稀少，因此北投士林科技園區，是台北市少有的大規模新興開發區，在南港、內湖等科技聚落的開發均趨近飽和的情況下，企業想在台北市扎根，北士科就成了最佳選擇，尤其全球科技巨頭輝達（NVIDIA）落腳，可望進一步帶動AI產業進軍北士科，讓北士科的發展前景更受期待，也讓北士科的不動產市場在房市景氣寒冬，仍有扎實的價量支撐力道。

由於北士科開發至今僅約10年左右，因此現今當地的房市供給，以預售屋為大宗，另有少量的新成屋，交易著重在新建案。在輝達總部消息曝光後，北士科的住宅與商辦價格都受到鼓舞，住宅方面，新案價格天花板從原本的120多萬元，一口氣拉高至150萬元；商辦部分，新案每坪成交價也從6字頭成長到8字頭，甚至還有醞釀中的個案喊出百萬元遠景，也顯示有了輝達加持，業者對區段發展的後市頗具信心。

台北市北士科重劃區以承德路為界，東側為軟橋段，西側則是洲美段。東邊的軟橋段，即為輝達總部基地的所在地，距離既有的芝山、石牌、明德等成熟商圈較近，也可享有捷運紅線的交通之便，目前北士科周邊的學校也比較靠近軟橋段，因此軟橋段的發展進展應會略快於西側的洲美段。

而洲美段的大眾運輸環境相對貧乏，仍有待政府規劃軌道運輸強化通勤條件，但洲美段往來快速道路較方便，可開發腹地也略較軟橋段充裕，所以當軟橋段開發到相當程度後，洲美段便是企業在北士科布局的熱點，潛力不容小覷。

陳定中指出，與內科的情況相似，北士科與台北市中心隔河相望，因此聯外高度仰賴橋梁連接，但目前鄰近的洲美高架快速道路、雙溪橋、文昌橋、士林橋的聯外橋樑，在上下班尖峰時間的車流量已相當可觀，因此強化大眾運輸減少車流，將是北士科因應往後數萬科技新貴通勤的重要課題。

輝達 北士科 北市府 商辦 房市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

輝達進駐北投士林科技園區大事記

准辭了？蔣萬安讚好戰友李四川：在哪我都全力支持

輝達與北市府完成簽約、全球海外總部進駐北士科 專家：補漲行情來了

李四川宣布了！已向蔣萬安表達2月底請辭 「3月回熟悉的新北」

相關新聞

輝達與北市府完成簽約、全球海外總部進駐北士科 專家：補漲行情來了

輝達（NVIDIA）正式宣布於北士科（北投士林科技園區）設立全球海外總部，並於11日與台北市政府完成簽約，且設定高達70...

輝達海外全球總部進駐北士科 專家：商辦一坪喊到百萬遠景了

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市多年來可開發素地稀少，因此北投士林科技園區，是台北市少有的大規模新興開發區...

輝達進駐北投士林科技園區大事記

台北市長蔣萬安今天宣布與輝達（NVIDIA）子公司完成北士科T1718基地設定地上權簽約，以下為輝達台灣總部進駐北士科大...

蔣萬安秀輝達簽約正本 藍營喊話做一事促北士科開發

輝達今與北市府簽約，海外總部確定落腳北士科，市長蔣萬安今下午出示簽約正本，此次簽約內容為設定地上權是50年加上20年、權...

第二總部有影？蔣萬安：若輝達有意願一樣全力協助

輝達落腳北士科今完成簽約，先前傳出輝達有意在北士科設台灣第二總部，市長蔣萬安今表示，目前沒有收到相關訊息，如果確實輝達有...

輝達海外總部落腳北士科 北市府簽122億地上權合約

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。