蔣萬安秀輝達簽約正本 藍營喊話做一事促北士科開發

輝達今與北市府簽約，海外總部確定落腳北士科，市長蔣萬安今下午出示簽約正本，此次簽約內容為設定地上權是50年加上20年、權利金122億元。藍營大讚市府團隊100分，也喊話成立跨局處的專案小組，通盤規畫北士科與關渡平原的整體開發及都市發展。

國民黨議員林杏兒表示，台北市政府今天終於與輝達公司簽下地上契約，象徵輝達海外總部正式落腳台北市的北士科，這對全體台北市民來說，是一項別具意義的好消息。對於市府這段時間來的努力，她給予台北市府團隊100分的肯定。

林杏兒說，面對未來5年即將湧入士北科的5萬個以上就業人口，北市府團隊一刻都不能停歇，首先要先解決北士科周邊的交通壅塞問題，同時捷運工程要盡速展開規畫，至少要先連結北士科到臨近的捷運芝山站。其次，產發局應積極規畫北士科2.0，擴大北士科基地，打造台北的AI科技產業廊帶。

她建議，市府團隊應成立專案小組，召集都發、交通、教育、工務、產發、觀傳、青年等相關局處，針對北士科與關渡平原的整體開發及都市發展，做出通盤規畫，解決未來在北士科周邊可能產生的所有民生消費、居住、教育等問題，為台北市帶來全新的發展契機。