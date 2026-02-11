快訊

輝達與北市府完成簽約、全球海外總部進駐北士科 專家：補漲行情來了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，台北市長蔣萬安秀出地上權契約。記者林伯東／攝影
輝達（NVIDIA）正式宣布於北士科（北投士林科技園區）設立全球海外總部，並於11日與台北市政府完成簽約，且設定高達70年的地上權。

住商不動產北市區協理錢思明分析，此舉預計創造1萬個工作機會，將為北投、士林一帶提供穩定的房市剛需買盤，此股龐大的高階人才紅利，也讓區域房價更具支撐力道。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶觀察，目前受惠於輝達等科技產業進駐，北士科區域新案房價節節高漲，近一年新案每坪成交單價已站穩每坪120萬元大關，甚至不泛有每坪成交單價突破140萬元的個案。

賴志昶指出，在區域發展有未來性加持之下，當地預售屋價格預計仍有強勁走勢，並有望帶動北投、士林一帶的中古市場價格補漲。

賴志昶表示，整體而言，市場對於北士科含金量保持高度信心，但在目前區域價位已屬高價情況之下，適逢政策打炒房的氛圍，北士科能否成功複製甚至超越內科與南港的經驗， 還需考驗區域買盤是否具有追價意願。

輝達 北士科 北市府 房市 房價
