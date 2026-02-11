輝達海外總部落腳北士科 北市府簽122億地上權合約
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，地上權年期為50年加20年，權利金122億元。蔣萬安表示，預計今年6、7月動工，強調「台北就是輝達的家」，此案對台北與台灣產業發展具重要意義。
蔣萬安指出，輝達原曾評估以新加坡、香港及英屬維京群島公司簽約，最終選擇在台北設立子公司並成為簽約主體，資本額由8億美元提高至10億美元，近期再增資33億美元。依輝達營運計畫書，首座海外總部總投資金額預計超過400億美元，將創造逾1萬個就業機會，台北可望成為全球AI產業重要節點。市府感謝市議會支持與相關單位協助促成投資案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。