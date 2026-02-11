輝達海外總部落腳北士科 北市府簽122億地上權合約

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，地上權年期為50年加20年，權利金122億元。蔣萬安表示，預計今年6、7月動工，強調「台北就是輝達的家」，此案對台北與台灣產業發展具重要意義。

蔣萬安指出，輝達原曾評估以新加坡、香港及英屬維京群島公司簽約，最終選擇在台北設立子公司並成為簽約主體，資本額由8億美元提高至10億美元，近期再增資33億美元。依輝達營運計畫書，首座海外總部總投資金額預計超過400億美元，將創造逾1萬個就業機會，台北可望成為全球AI產業重要節點。市府感謝市議會支持與相關單位協助促成投資案。 輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，台北市長蔣萬安秀出地上權契約。記者林伯東／攝影 輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市副市長李四川（前）說明輝達總部完成簽約。記者林伯東／攝影