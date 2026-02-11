快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

輝達海外總部落腳北士科 北市府簽122億地上權合約

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，台北市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署。市長蔣萬安（右三）、副市長李四川（右二）說明輝達總部完成簽約。記者林伯東／攝影
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，台北市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署。市長蔣萬安（右三）、副市長李四川（右二）說明輝達總部完成簽約。記者林伯東／攝影

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，地上權年期為50年加20年，權利金122億元。蔣萬安表示，預計今年6、7月動工，強調「台北就是輝達的家」，此案對台北與台灣產業發展具重要意義。

蔣萬安指出，輝達原曾評估以新加坡、香港及英屬維京群島公司簽約，最終選擇在台北設立子公司並成為簽約主體，資本額由8億美元提高至10億美元，近期再增資33億美元。依輝達營運計畫書，首座海外總部總投資金額預計超過400億美元，將創造逾1萬個就業機會，台北可望成為全球AI產業重要節點。市府感謝市議會支持與相關單位協助促成投資案。

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，台北市長蔣萬安秀出地上權契約。記者林伯東／攝影
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件，由市長蔣萬安與輝達經典股份有限公司代表完成簽署，台北市長蔣萬安秀出地上權契約。記者林伯東／攝影
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市副市長李四川（前）說明輝達總部完成簽約。記者林伯東／攝影
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市副市長李四川（前）說明輝達總部完成簽約。記者林伯東／攝影

輝達 北士科 北市府
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

李四川對輝達簽約有5個感謝 被問下一步決定...妙回這一句

迎輝達簽約了！蔣萬安曝黃仁勳來台時間：希望一起動工

蔣萬安出示與輝達簽約正本 預告上萬個工作機會要來了

北市公辦都更今年大爆發...蔣萬安再推降稅新政 讚李四川老經驗

相關新聞

迎輝達簽約了！蔣萬安曝黃仁勳來台時間：希望一起動工

輝達落腳北士科今完成簽約。市長蔣萬安親自率團隊說明整個簽約過程。蔣透露，執行長黃仁勳6月2日至5日會到台北參加COMPU...

蔣萬安出示與輝達簽約正本 預告上萬個工作機會要來了

輝達今與北市府簽約，總部確定落腳北士科，市長蔣萬安今下午出示簽約正本，並表示，正式完成簽約對台北市、對台灣是關鍵一步，重...

李四川對輝達簽約有5個感謝 被問下一步決定...妙回這一句

輝達落腳北士科今天完成簽約。外界關注北市副市長李四川接下來動向，今天下午市長蔣萬安、李四川說明完輝達完成簽約後，媒體問李...

第二總部有影？蔣萬安：若輝達有意願一樣全力協助

輝達落腳北士科今完成簽約，先前傳出輝達有意在北士科設台灣第二總部，市長蔣萬安今表示，目前沒有收到相關訊息，如果確實輝達有...

輝達海外總部落腳北士科 北市府簽122億地上權合約

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件...

輝達台灣總部落腳北士科 蔣萬安宣布完成地上權案簽約

台北市長蔣萬安11日宣布與輝達（NVIDIA）台北子公司「台灣輝達經典」完成簽約。蔣萬安表示，對台北市、對台灣來說都是非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。