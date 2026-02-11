李四川對輝達簽約有5個感謝 被問下一步決定...妙回這一句

輝達落腳北士科今天完成簽約。外界關注北市副市長李四川接下來動向，今天下午市長蔣萬安、李四川說明完輝達完成簽約後，媒體問李四川「下一步？」李妙回「下一步是走到辦公室」，表示會再跟大家報告。

輝達落腳北士科今天完成簽約，由於先前李四川曾說等輝達簽約完，就會與外界報告他的決定。今天媒體也問李四川，輝達歷經克服種種難題今天終於簽約的心情？

李四川說，這裡他還是謝謝這個能夠參與這麼大的投資案，首先謝謝市長蔣萬安給他這麼大的授權，讓本身投資案能在北士科；也謝謝團隊，不是我一人的能力，是團隊給他的幫忙與支持；也謝謝議會、中央內政部、市民，都給市府很大的支持，才能促成輝達到北士科，謝謝。

不過記者會尾聲，媒體追問李四川下一步的決定時？李四川快步與市長蔣萬安一同離去，並且妙回媒體「我的下一步是回辦公室。」

對於輝達案的相關期程，蔣萬安今天也說，輝達希望可以愈快愈好。至少簽約完成後，到接下來動工，相關行政程序，一樣會依照既有的計畫與步調，至於動工之後，多少時間可以完成，當然要看輝達整體的設計及安排。