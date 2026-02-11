快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川對輝達簽約有5個感謝 被問下一步決定...妙回這一句

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
記者會尾聲，媒體追問李四川下一步的決定時？李四川快步與市長蔣萬安一同離去，並且妙回媒體「我的下一步是回辦公室。」記者林伯東／攝影
記者會尾聲，媒體追問李四川下一步的決定時？李四川快步與市長蔣萬安一同離去，並且妙回媒體「我的下一步是回辦公室。」記者林伯東／攝影

輝達落腳北士科今天完成簽約。外界關注北市副市長李四川接下來動向，今天下午市長蔣萬安、李四川說明完輝達完成簽約後，媒體問李四川「下一步？」李妙回「下一步是走到辦公室」，表示會再跟大家報告。

輝達落腳北士科今天完成簽約，由於先前李四川曾說等輝達簽約完，就會與外界報告他的決定。今天媒體也問李四川，輝達歷經克服種種難題今天終於簽約的心情？

李四川說，這裡他還是謝謝這個能夠參與這麼大的投資案，首先謝謝市長蔣萬安給他這麼大的授權，讓本身投資案能在北士科；也謝謝團隊，不是我一人的能力，是團隊給他的幫忙與支持；也謝謝議會、中央內政部、市民，都給市府很大的支持，才能促成輝達到北士科，謝謝。

不過記者會尾聲，媒體追問李四川下一步的決定時？李四川快步與市長蔣萬安一同離去，並且妙回媒體「我的下一步是回辦公室。」

對於輝達案的相關期程，蔣萬安今天也說，輝達希望可以愈快愈好。至少簽約完成後，到接下來動工，相關行政程序，一樣會依照既有的計畫與步調，至於動工之後，多少時間可以完成，當然要看輝達整體的設計及安排。

輝達 北士科 北市府
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

李四川何時出場？新北國民黨團書記長陳儀君：李親口說才算

北市公辦都更今年大爆發...蔣萬安再推降稅新政 讚李四川老經驗

與輝達完成簽約了！蔣萬安下午2點記者會親自說明

土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

相關新聞

迎輝達簽約了！蔣萬安曝黃仁勳來台時間：希望一起動工

輝達落腳北士科今完成簽約。市長蔣萬安親自率團隊說明整個簽約過程。蔣透露，執行長黃仁勳6月2日至5日會到台北參加COMPU...

蔣萬安出示與輝達簽約正本 預告上萬個工作機會要來了

輝達今與北市府簽約，總部確定落腳北士科，市長蔣萬安今下午出示簽約正本，並表示，正式完成簽約對台北市、對台灣是關鍵一步，重...

李四川對輝達簽約有5個感謝 被問下一步決定...妙回這一句

輝達落腳北士科今天完成簽約。外界關注北市副市長李四川接下來動向，今天下午市長蔣萬安、李四川說明完輝達完成簽約後，媒體問李...

輝達海外總部落腳北士科 北市府簽122億地上權合約

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件...

輝達台灣總部落腳北士科 蔣萬安宣布完成地上權案簽約

台北市長蔣萬安11日宣布與輝達（NVIDIA）台北子公司「台灣輝達經典」完成簽約。蔣萬安表示，對台北市、對台灣來說都是非...

與輝達完成簽約了！蔣萬安下午2點記者會親自說明

輝達落腳北士科完成簽約，今天下午兩點，將由蔣萬安親自召開記者會說明。蔣今上午被問及簽約一事表示，「我們希望有好消息，大家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。