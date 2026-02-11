迎輝達簽約了！蔣萬安曝黃仁勳來台時間：希望一起動工

輝達落腳北士科今完成簽約。市長蔣萬安親自率團隊說明整個簽約過程。蔣透露，執行長黃仁勳6月2日至5日會到台北參加COMPUTEX，已幫黃留好北流場地。被問是否希望與黃一起動工，蔣說，我們很希望，市府都會持續與輝達保持聯繫，他也會與黃仁勳通EMAIL，告知相關進度。

由於先前傳出輝達有意在北士科設置輝達海外第二總部，看上洲美國小預定地，蔣萬安今天也提到，目前沒有收到相關訊息，但如果確實輝達有意願，北市府一樣會給與全力的協助。

蔣萬安與副市長李四川等人，今天市府與輝達完成北士科T17、T18專案設定地上權案簽約後，出面說明輝達案進度。

由於上次黃仁勳來台，沒能與蔣萬安一同到北士科現地，媒體今天也問蔣，6月動工是否可望合體？蔣說，黃仁勳已請他協調留好北流6月2日至5日的場地，來台參加COMPUTEX，期待接下來相關程序完成，能順利動工。

另外，黃仁勳先前曾透露，北士科的星艦3.0會比美國的星艦總部更漂亮，蔣萬安說，確實會是相當漂亮，黃仁勳執行長他非常看重第一個海外總部落腳台北，所以根據他們團隊，黃仁勳也非常重視相關整體設計細節，這個部分，等輝達團隊正式公布最終設計版本，大家就會看到。